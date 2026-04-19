Defensoría reportó 152 denuncias durante la media jornada de la segunda vuelta electoral

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó desde el Centro de Monitoreo de Derechos Humanos, en la ciudad de La Paz, que la jornada electoral se desarrolla con normalidad, pese a algunos incidentes de carácter administrativo.

El reporte es resultado de la observación en 128 recintos electorales, realizada por 127 monitores, entre personal de la Defensoría del Pueblo y voluntarios, en 16 gobiernos municipales de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Oruro, Beni y Santa Cruz, donde se lleva a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Subnacionales.

"La evaluación general de esta media jornada nos lleva a la conclusión de que se ha desarrollado con regularidad, con incidentes administrativos que suelen presentarse en procesos electorales y que no empañan el normal desarrollo del acto electoral, al menos hasta este momento", señaló Callisaya.

De manera general, se registraron algunas demoras en la instalación de mesas debido a la ausencia de jurados; sin embargo, estos inconvenientes fueron subsanados mediante gestiones defensoriales. Asimismo, no se reportaron hechos de intolerancia hasta la media jornada.

Respecto a las incidencias, la autoridad informó que se contabilizaron 152 casos a nivel nacional, de los cuales 81 (53%) fueron subsanados de manera inmediata. Los hechos más recurrentes fueron la solicitud de certificados de impedimento (58 casos), la instalación de mesas fuera del horario establecido (48), el voto preferente (19) y el voto asistido (11). Además, se advirtió que el 23% de los recintos no es accesible para personas con dificultades de desplazamiento.

"Llama la atención que el 64% de las presidencias de mesa esté ocupado por hombres y el 36% por mujeres, pese a que la mayoría de los jurados electorales son mujeres", enfatizó.

Entre los hechos observados, se reportó un caso en Santa Cruz: "En la unidad educativa Adela Zamudio se detectó el cobro de 2 bolivianos a los votantes en las mesas 16, 22 y 26, presuntamente para pagar a jurados designados de la fila ante la ausencia de los titulares", precisó.

En cuanto a la conflictividad, Callisaya informó sobre un único incidente relevante en el municipio de Exaltación (Beni), en el recinto electoral de la Unidad Educativa José Max Paredes, donde pobladores inicialmente impidieron la instalación de las mesas de sufragio; sin embargo, posteriormente se restableció la normalidad en la votación.