Edgar Sánchez vence al oficialista Chambi y es el gobernador de Oruro

La batalla más dura por la gobernación entre un candidato oficialista y un opositor se ha instalado en el departamento de Oruro, donde Edgar Sánchez se impuso a Oscar Chambi, quien buscaba dirigir la administración departamental con el respaldo del gobierno de Rodrigo Paz.

Con los datos del Sistema Preliminar de Resultados, Sánchez, líder de la alianza Jach'a, logró el apoyo de 134.841 votos en Oruro, mientras que Chambi, de Patria Oruro, logró 121.655 sufragios, al 96.43% del escrutinio.

"Hemos recibido con mucha serenidad la victoria... eso nos da tranquilidad", afirmó tras conocerse los datos al 90%.

Sánchez señaló que, tras el triunfo, ahora inicia una etapa más compleja centrada en la gestión pública. "Ahora viene otra preocupación que es la gestión, que va a ser muy difícil", indicó, al referirse a la situación económica del departamento.