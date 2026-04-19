Juan Pablo Velasco es el nuevo Gobernador de Santa Cruz, según el Sirepre

Según los resultados del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), Juan Pablo Velasco es el nuevo Gobernador del departamento de Santa Cruz.

Según los datos, al 98,1% del conteo preliminar, Velasco llega al 57,04% de la votación. Otto Ritter, en cambio, alcanza el 42,96%.

Asimismo, los datos dan cuenta que un 5,16% votó nulo y un 0,72% en blanco.

Así, el excandidato a la vicepresidencia reemplazará a Fernando Camacho - quien buscó la reelección sin éxito- como la principal autoridad del departamento cruceño.

En primera vuelta, según el cómputo oficial, Velasco, candidato de Libre, obtuvo el 28,57 % de los votos, seguido por Ritter de Santa Cruz para Todos (SPT) con el 26,98 %.