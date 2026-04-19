Juan Pablo Velasco es el nuevo Gobernador de Santa Cruz, según el Sirepre
País
Publicado el 19/04/2026 a las 18h56
Según los resultados del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), Juan Pablo Velasco es el nuevo Gobernador del departamento de Santa Cruz.
Según los datos, al 98,1% del conteo preliminar, Velasco llega al 57,04% de la votación. Otto Ritter, en cambio, alcanza el 42,96%.
Asimismo, los datos dan cuenta que un 5,16% votó nulo y un 0,72% en blanco.
Así, el excandidato a la vicepresidencia reemplazará a Fernando Camacho - quien buscó la reelección sin éxito- como la principal autoridad del departamento cruceño.
En primera vuelta, según el cómputo oficial, Velasco, candidato de Libre, obtuvo el 28,57 % de los votos, seguido por Ritter de Santa Cruz para Todos (SPT) con el 26,98 %.
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