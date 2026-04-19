María René Soruco derrota al candidato del oficialismo, Adrián Oliva, y es la gobernadora de Tarija

La principal sorpresa que se dio en la segunda vuelta de las elecciones subnacionales ocurrió en Tarija, donde María René Soruco derrotó al candidato del oficialismo, Adrián Oliva, y es la nueva gobernadora de ese departamento.

Según los datos del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), al 99,6% de las actas computadas, Soruco alcanza el 70,77% de los votos. Oliva solo alcanza el 29,23%.

Los resultados marcan una gran diferencia respecto a la primera vuelta, cuando Oliva había sido el candidato más votado para llegar a segunda vuelta-.

En esa ocasión, el candidato de Patria - alianza liderada por el presidente Rodrigo Paz- había quedado primero con el 35,75%, seguido por Soruco y el Camino Democrático para el Cambio (CDC) con el 28,4".

Además, el Sirepre marca que en el balotaje hubo un 6,78% de votos nulos y 1,2% de votos blancos.

Soruco, cabe recordar, fue la candidata elegida por CDC tras la inhabilitación de Mario Cossio, quien fue inhabilitado por no cumplir con los requisitos impuestos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).