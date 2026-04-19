Otto Ritter reconoció resultados y anunció fiscalización para que se cumplan las promesas

El candidato de la agrupación "Santa Cruz Para Todos", Otto Ritter, reconoció la noche de este domingo los resultados de la segunda vuelta electoral que lo ubican en segundo lugar con el 42,93% de los votos, frente al 57,07% alcanzado por Juan Pablo de la Cruz.

Durante una conferencia de prensa en la capital cruceña, Ritter asumió la derrota con un discurso enfocado en el respeto a la voluntad popular y anunció que ejercerá un rol de fiscalización a la gestión del nuevo gobernador.

"Hoy el pueblo ha hablado y, cuando el pueblo habla, lo primero que corresponde es respetar su decisión. Vivimos el primer balotaje en la historia del departamento y Santa Cruz volvió a demostrar su carácter", afirmó.

El excandidato agradeció a los ciudadanos que participaron en la jornada electoral y a quienes respaldaron su propuesta. "Queremos dar las gracias a cada cruceño que salió a votar. La democracia se construye respetando la voluntad de la gente", señaló.

Asimismo, expresó su compromiso de continuar trabajando por el departamento desde el espacio que le toque ocupar. "Me pongo, una vez más, a disposición de Santa Cruz para defender a su gente, su producción y su derecho a crecer", indicó.

Ritter también deseó éxito a la nueva autoridad departamental, aunque dejó en claro que realizará un seguimiento cercano a su gestión. "Nuestro deseo es que al próximo gobierno departamental le vaya bien, porque cuando a Santa Cruz le va bien, a todos nos va bien. Pero vamos a fiscalizar y a exigir que se cumplan las promesas y propuestas electorales", sostuvo.

Remarcó que su proyecto político continuará vigente. "Hoy no termina nada. El sueño cruceño sigue en cada uno de ustedes y vamos a continuar en la lucha por ese futuro", concluyó.