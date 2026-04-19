Otto Ritter reconoció resultados y anunció fiscalización para que se cumplan las promesas

País
ERBOL
Publicado el 19/04/2026 a las 21h08
ESCUCHA LA NOTICIA

El candidato de la agrupación "Santa Cruz Para Todos", Otto Ritter, reconoció la noche de este domingo los resultados de la segunda vuelta electoral que lo ubican en segundo lugar con el 42,93% de los votos, frente al 57,07% alcanzado por Juan Pablo de la Cruz.

Durante una conferencia de prensa en la capital cruceña, Ritter asumió la derrota con un discurso enfocado en el respeto a la voluntad popular y anunció que ejercerá un rol de fiscalización a la gestión del nuevo gobernador.

"Hoy el pueblo ha hablado y, cuando el pueblo habla, lo primero que corresponde es respetar su decisión. Vivimos el primer balotaje en la historia del departamento y Santa Cruz volvió a demostrar su carácter", afirmó.

El excandidato agradeció a los ciudadanos que participaron en la jornada electoral y a quienes respaldaron su propuesta. "Queremos dar las gracias a cada cruceño que salió a votar. La democracia se construye respetando la voluntad de la gente", señaló.

Asimismo, expresó su compromiso de continuar trabajando por el departamento desde el espacio que le toque ocupar. "Me pongo, una vez más, a disposición de Santa Cruz para defender a su gente, su producción y su derecho a crecer", indicó.

Ritter también deseó éxito a la nueva autoridad departamental, aunque dejó en claro que realizará un seguimiento cercano a su gestión. "Nuestro deseo es que al próximo gobierno departamental le vaya bien, porque cuando a Santa Cruz le va bien, a todos nos va bien. Pero vamos a fiscalizar y a exigir que se cumplan las promesas y propuestas electorales", sostuvo.

Remarcó que su proyecto político continuará vigente. "Hoy no termina nada. El sueño cruceño sigue en cada uno de ustedes y vamos a continuar en la lucha por ese futuro", concluyó.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
UCB
2
Plataforma: Negocios, cultura y diversión
3
La derrota de Orbán en Hungría cambia la dinámica política en la UE
4
TSE inaugura el balotaje y reafirma garantías de transparencia en la jornada electoral
5
La derrota de Orbán en Hungría cambia la dinámica política en la UE

Más en País

19/04/2026
Luis Ayllón: "No los voy a defraudar", tras imponerse en Chuquisaca con el 53%
El candidato de la alianza Gente Nueva, Luis Ayllón, se perfila como el nuevo gobernador de Chuquisaca, tras imponerse en la segunda vuelta electoral con el 53...
Ver más
19/04/2026
Edgar Sánchez vence al oficialista Chambi y es el gobernador de Oruro
La batalla más dura por la gobernación entre un candidato oficialista y un opositor se ha instalado en el departamento de Oruro, donde Edgar Sánchez se impuso...
Ver más
Al 96.73% del conteo rápido, Jesús Egüez Rivero de Alianza Patria Unidos gana la Gobernación de Beni con el 53.06%.
Ver más
19/04/2026
Jesús Egüez es el nuevo gobernador de Beni
La principal sorpresa que se dio en la segunda vuelta de las elecciones subnacionales ocurrió en Tarija, donde María René Soruco derrotó al candidato del oficialismo, Adrián Oliva, y es la nueva...
Ver más
19/04/2026
María René Soruco derrota al candidato del oficialismo, Adrián Oliva, y es la gobernadora de Tarija
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) destacó el desarrollo "exitoso" de la segunda vuelta electoral en cinco departamentos del país y afirmó que el proceso se llevó adelante con normalidad,...
Ver más
19/04/2026
TSE califica de exitoso el balotaje y anuncia cierre del cómputo oficial hasta el miércoles
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, presentó los resultados preliminares del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (SIREPRE) correspondientes a la segunda...
Ver más
19/04/2026
Los resultados preliminares dan como ganadores a Velasco, Egüez, Ayllón, Sánchez y Soruco como nuevos gobernadores
En Portada
19/04/2026 País
Los resultados preliminares dan como ganadores a Velasco, Egüez, Ayllón, Sánchez y Soruco como nuevos gobernadores
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, presentó los resultados preliminares del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (...
vista
19/04/2026 País
Juan Pablo Velasco es el nuevo Gobernador de Santa Cruz, según el Sirepre
Según los resultados del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), Juan Pablo Velasco es el nuevo Gobernador del departamento de Santa Cruz.
vista
19/04/2026 País
TSE califica de exitoso el balotaje y anuncia cierre del cómputo oficial hasta el miércoles
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) destacó el desarrollo "exitoso" de la segunda vuelta electoral en cinco departamentos del país y afirmó que el proceso se...
vista
19/04/2026 País
María René Soruco derrota al candidato del oficialismo, Adrián Oliva, y es la gobernadora de Tarija
La principal sorpresa que se dio en la segunda vuelta de las elecciones subnacionales ocurrió en Tarija, donde María René Soruco derrotó al candidato del...
vista
19/04/2026 País
Jesús Egüez es el nuevo gobernador de Beni
Al 96.73% del conteo rápido, Jesús Egüez Rivero de Alianza Patria Unidos gana la Gobernación de Beni con el 53.06%.
vista
19/04/2026 País
Edgar Sánchez vence al oficialista Chambi y es el gobernador de Oruro
La batalla más dura por la gobernación entre un candidato oficialista y un opositor se ha instalado en el departamento de Oruro, donde Edgar Sánchez se impuso...
vista
Actualidad
El candidato de la agrupación "Santa Cruz Para Todos", Otto Ritter, reconoció la noche de este domingo los resultados...
Ver más
19/04/2026 País
Otto Ritter reconoció resultados y anunció fiscalización para que se cumplan las promesas
El candidato de la alianza Gente Nueva, Luis Ayllón, se perfila como el nuevo gobernador de Chuquisaca, tras imponerse...
Ver más
19/04/2026 País
Luis Ayllón: "No los voy a defraudar", tras imponerse en Chuquisaca con el 53%
La batalla más dura por la gobernación entre un candidato oficialista y un opositor se ha instalado en el departamento...
Ver más
19/04/2026 País
Edgar Sánchez vence al oficialista Chambi y es el gobernador de Oruro
Al 96.73% del conteo rápido, Jesús Egüez Rivero de Alianza Patria Unidos gana la Gobernación de Beni con el 53.06%.
Ver más
19/04/2026 País
Jesús Egüez es el nuevo gobernador de Beni
Deportes
El atleta boliviano Diego Yafer Quespia Aguilar, oriundo del municipio de Torotoro (Potosí), cumplió una destacada...
Ver más
19/04/2026 Multideportivo
Samaipata: el boliviano Diego Quespia se mete en entre los 10 mejores de Sudamérica en su debut internacional
Hugo Dellien se consagró campeón del Bolivia Open y se convierte en el primer boliviano en ganar el título de singles...
Ver más
19/04/2026 Tenis
Hugo Dellien, el primer tenista boliviano en conquistar el torneo Bolivia Open
La lucha de Wilstermann por hacer respetar sus derechos continúa y va por buen camino, según afirmó Yuri Gil,...
Ver más
19/04/2026 Fútbol
Yuri Gil: “si el fallo sale a favor de Wilster habrán serias consecuencias”
El tenista Hugo Dellien se coronó campeón del Bolivia Open por primera vez en su carrera tras vencer en la gran final...
Ver más
18/04/2026 Tenis
Hugo Dellien vence a Prado y se corona campeón del Bolivia Open 2026
Tendencias
El espectacular éxito de la misión Artemis II de la NASA ahora ha preparado el escenario para el regreso de los Estados...
Ver más
19/04/2026 Tecnología
Audaz plan de la NASA: una base lunar con energía nuclear
Doble Click
El tráiler de Michael, la esperada película biográfica sobre Michael Jackson, se estrenó recientemente y ya hizo...
Ver más
19/04/2026 Cine
Fiebre por Michael Jackson revive con su esperada película
En la primera frase aparece la idea de conseguir un jeep, no un vehículo convencional, sino un instrumento de viaje,...
Ver más
19/04/2026 Cultura
Los tejedores de la noche
La reconocida actriz francesa Nathalie Baye falleció este sábado a los 77 años en su domicilio en París, según informó...
Ver más
18/04/2026 Cine
Fallece la actriz Nathalie Baye, ícono del cine francés
Hace 30 años, partituras dormidas en las Misiones de Chiquitos despertaron con fuerza. Hoy, esa memoria sigue viva y se...
Ver más
17/04/2026 Cultura
Santa Cruz y Bolivia vuelven a ser el corazón de la música barroca