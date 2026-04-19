Rodrigo Paz da por concluido el ciclo de la Ley Electoral y plantea reformas para hacer elecciones más ágiles

Tras emitir su voto en la ciudad de Tarija, el presidente Rodrigo Paz afirmó que el país debe dar por concluido el actual ciclo del sistema electoral y anunció que, una vez se proclamen oficialmente a las nuevas autoridades, convocará a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para impulsar una reforma integral.

El mandatario sostuvo que Bolivia atravesó una seguidilla de procesos electorales -elecciones nacionales en primera y segunda vuelta, comicios municipales y departamentales, y ahora el balotaje para gobernadores- lo que evidenció la necesidad de introducir cambios en la normativa vigente.

En ese sentido, planteó fortalecer la institucionalidad democrática mediante reglas más claras y sólidas que eviten cuestionamientos, además de respaldar al Órgano Electoral para prevenir conflictos con otras instancias del Estado, especialmente con la justicia.

Paz subrayó la importancia de "empoderar" al Órgano Electoral y avanzar hacia procesos "más prácticos y rápidos", señalando que la prolongada dinámica electoral generó una "angustia política" en el país.

Asimismo, convocó a construir de manera conjunta un nuevo sistema electoral que permita mayor eficiencia y confianza ciudadana. "Hay que acabar este ciclo. Gracias a Dios acaba hoy día. Transformemos nuestra democracia con normas más ágiles y eficientes para empezar a trabajar", expresó.

Reiteró que el objetivo de las reformas será consolidar un sistema electoral más dinámico, transparente y acorde a las necesidades del país.