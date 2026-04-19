TSE califica de exitoso el balotaje y anuncia cierre del cómputo oficial hasta el miércoles

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) destacó el desarrollo "exitoso" de la segunda vuelta electoral en cinco departamentos del país y afirmó que el proceso se llevó adelante con normalidad, transparencia y eficiencia institucional.

En conferencia de prensa, la autoridad electoral remarcó que el respeto a los resultados constituye un pilar esencial del sistema democrático.

"Cuando se debilita la confianza del proceso electoral, no se afecta a una institución, se afecta la confianza en la voluntad del pueblo. El respeto a los resultados es el respeto a la democracia", se afirmó.

El Órgano Electoral también resaltó el trabajo de los funcionarios del Órgano Electoral Plurinacional y de los tribunales electorales departamentales, a quienes se reconoció por su labor durante toda la jornada electoral.

"Quiero expresar mi más profundo reconocimiento a cada servidor y servidora del Órgano Electoral Plurinacional. Han cumplido su tarea con compromiso, responsabilidad y profesionalismo", indicó la autoridad.

En ese marco, el TSE dio por concluido el proceso con la consigna de "misión cumplida", destacando la organización del balotaje en los cinco departamentos.

"Hoy podemos decir con serenidad y firmeza que hemos cumplido con nuestra responsabilidad. En defensa de la democracia, volvimos a realizar un proceso exitoso. Misión cumplida", sostuvo.

Posteriormente, el Órgano Electoral presentó los resultados preliminares del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (SIREPRE), que registran altos niveles de avance en el cómputo de actas en los cinco departamentos donde se desarrolló la segunda vuelta electoral.