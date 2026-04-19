TSE inaugura el balotaje y reafirma garantías de transparencia en la jornada electoral

País
ABI
Publicado el 19/04/2026 a las 10h23
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El Tribunal Supremo Electoral inauguró este domingo la segunda vuelta electoral para la elección de gobernadores en Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, Oruro y Tarija, en un acto en el que se destacó el compromiso institucional de garantizar un proceso transparente, seguro y confiable.

El presidente del ente electoral, Gustavo Ávila, informó que más de 3,4 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar en esta jornada, que se desarrolla con la participación de más de 90 mil jurados electorales distribuidos en los distintos recintos de votación.

La autoridad recordó que esta segunda vuelta se realiza en los departamentos donde ninguna candidatura alcanzó la mayoría requerida en los comicios del pasado 22 de marzo. En ese marco, la votación se inició a las 08:00 y se extenderá por ocho horas, conforme al calendario electoral establecido.

En relación con los resultados, Ávila señaló que los primeros datos del sistema de difusión preliminar serán dados a conocer la misma noche, con la expectativa de optimizar los tiempos de entrega y consolidar este mecanismo dentro del régimen electoral.

Asimismo, convocó a los delegados de las organizaciones políticas a ejercer control electoral en todas las etapas del proceso, desde la votación hasta el cómputo oficial, y destacó el acompañamiento de misiones de observación, cuyo trabajo -afirmó- contribuye a fortalecer la credibilidad del proceso.

Finalmente, subrayó que la jornada marca el cierre de un ciclo electoral complejo en el país, caracterizado por la realización continua de distintos procesos comiciales en los últimos años, lo que -según indicó- representa una muestra de la madurez institucional y democrática.

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