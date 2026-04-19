TSE reporta 99,87% de instalación de mesas y normal desarrollo de la segunda vuelta en cinco departamentos

País
ABI
Publicado el 19/04/2026 a las 13h51
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La segunda vuelta de las elecciones subnacionales se desarrolla con normalidad en los cinco departamentos donde se lleva adelante el proceso, según el informe preliminar presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz.

En conferencia de prensa, el presidente del TED Santa Cruz, Marco Antonio Monasterio, informó que la jornada se caracteriza por la correcta instalación del material electoral y el desarrollo ordenado del voto ciudadano.

"Nuestras 8.962 maletas electorales llegaron a cada una de las mesas de sufragio en los 1.138 recintos electorales habilitados", afirmó Monasterio, al destacar el cumplimiento logístico en la totalidad del departamento cruceño.

El reporte establece que se alcanzó una cobertura del 99,87% en la instalación de mesas electorales, con un desarrollo calificado como "exitoso y ordenado". Sin embargo, se registraron incidentes menores en los municipios de San José y Chiquitos.

Entre ellos, se informó que en el recinto Nuevo Horizonte una mesa no pudo ser habilitada debido a que la totalidad del padrón corresponde a población menonita. Asimismo, en la unidad educativa Quimome, dos mesas no contaban con jurados electorales, situación que, según las autoridades, fue atendida oportunamente.

"Existe afluencia ciudadana en los recintos, algunos con mayor concurrencia que otros, pero en general se observa a los ciudadanos ejerciendo su derecho al voto", señaló Monasterio, al destacar la participación activa del electorado.

El informe también resalta que la jornada se desarrolla con normalidad en cuanto a la presencia de jurados electorales y la apertura de mesas, muchas de las cuales iniciaron actividades a las 08:00 de la mañana, mientras que aquellas que comenzaron después deberán cumplir con las ocho horas de funcionamiento establecidas por normativa.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila Mercado, informó sobre el desarrollo del proceso en los otros departamentos donde se realiza la segunda vuelta.

"En Tarija y Chuquisaca se instaló el 100% de las mesas hasta las 08:30 de la mañana, sin observaciones logísticas. En Oruro, la totalidad de mesas fue habilitada hasta las 09:00, y en Beni, específicamente en Exaltación, se registró un retraso, pero actualmente la votación se desarrolla con normalidad", explicó la autoridad electoral.

Ávila destacó que en términos generales "el 100% de las mesas en los cuatro departamentos están trabajando y recibiendo el voto de la ciudadanía", subrayando que no se registraron fallas logísticas de relevancia.

En el ámbito de control, el TSE informó además que a nivel nacional fueron retenidos más de 300 vehículos que no contaban con pase de circulación y se aprehendió a cerca de 180 personas por consumo de bebidas alcohólicas en los cinco departamentos involucrados en la jornada electoral.

Respecto a la participación ciudadana en Santa Cruz, se indicó que algunos recintos presentaron menor afluencia en comparación con la primera vuelta, aunque con presencia constante de votantes durante el transcurso de la jornada.

En el caso de San Ignacio de Velasco, las autoridades confirmaron que las mesas del área urbana fueron instaladas y se encuentran en funcionamiento, calificando el proceso como exitoso hasta el momento.

Sobre la proyección del cierre de jornada, el TSE estimó que las primeras maletas electorales comenzarían a llegar a los centros de cómputo a partir de las 18:00, considerando la apertura de mesas desde las 08:00 y la mayor agilidad en el escrutinio de esta segunda vuelta.

Se informó que un caso de inasistencia de jurados electorales en una mesa fue subsanado oportunamente, permitiendo la continuidad del proceso de votación.

Las autoridades electorales cerraron el informe destacando el desarrollo ordenado de la jornada y agradeciendo el trabajo coordinado de las instituciones involucradas en el proceso electoral.

 

 

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