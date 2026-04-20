Banco Mundial plantea cuatro ejes al Gobierno boliviano para la transformación educativa con calidad

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Publicado el 20/04/2026 a las 13h23
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En una visita a Bolivia, el exministro de Educación del Perú y actual director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Jaime Saavedra, planteó al Ministerio de Educación cuatro ejes para la transformación del sistema educativo, que atraviesa la "peor crisis educativa de su historia" en la región.

De acuerdo con un boletín institucional, durante su estadía en la sede de gobierno, primero realizó un recorrido por las instalaciones de la emblemática unidad educativa paceña Agustín Aspiazu, ubicada en la zona de Sopocachi.

En ese establecimiento, escuchó diferentes criterios y testimonios del cuerpo docente, que reflexionó sobre las problemáticas actuales recurrentes como los bajos niveles de comprensión lectora y escritura, la ausencia de libros de texto y programas actualizados, la distorsión de las funciones y competencias de las juntas escolares y el empoderamiento de los padres de familia, que puede derivar en el debilitamiento progresivo de la autoridad de directores y profesores.

Tras visitar a los estudiantes, Saavedra se reunió con la ministra de Educación, Beatriz García, representantes de instituciones y especialistas técnicos del sector, entre otros, para conversar sobre la profunda crisis de aprendizajes que enfrenta la región y los desafíos urgentes para su transformación.

Durante su exposición, advirtió que América Latina atraviesa "la peor crisis educativa de su historia", marcada por altos niveles de pobreza en el aprendizaje. Según datos compartidos con la audiencia, afirmó que actualmente cerca del 50% de los niños de 10 años no puede leer ni comprender un texto sencillo, situación que se agudizó aún más luego de la pandemia del Covid-19.

Ante esta situación, planteó cuatro ejes para la transformación de la educación: el fortalecimiento docente, el foco en el aprendizaje, la mejora de la gestión educativa y el uso intensivo de datos e incentivos.

Saavedra enfatizó que la recuperación de los aprendizajes requiere un compromiso político sostenido, así como una articulación entre distintos actores del sistema educativo, que lleve adelante una implementación efectiva más que el diseño teórico.

Tras una ronda de preguntas, el evento concluyó con un llamado a construir una visión compartida sobre la urgencia de mejorar la educación, entendida como el pilar fundamental para el desarrollo sostenible y la equidad social en Bolivia y la región.

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