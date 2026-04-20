Eduardo Valdivia es posesionado como gerente de BoA: "Podemos dejar de ser una carga para el Estado"

El ministro de Obras Públicas y Servicios, Mauricio Zamora, posesionó este lunes de a Eduardo Valdivia como nuevo gerente general de Boliviana de Aviación (BoA). El nuevo gerente dijo que se puede dejar de ser una carga para el Estado.

"Queremos, de cierta manera, tener una empresa moderna, una empresa de la que todos los bolivianos estén orgullosos y sobre todo una empresa rentable. Podemos dejar de ser una carga para el estado y al revés, convertirnos en un aporte para el estado y para todos los bolivianos", mencionó.

Además, en su discurso, sostuvo que el objetivo es posicionar a BoA en el lugar y el pedestal que debiese estar.

Zamora sostuvo que Valdivia fue elegido por su capacidad, y por su conocimiento en el sector aéreo. Además, aseguró que el objetivo del Gobierno jamás será privatizar la empresa.