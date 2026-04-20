El embajador de Francia en Bolivia relata el drama que sufre con BoA: “Desprecio total al cliente”

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Publicado el 20/04/2026 a las 14h43
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El embajador de Francia en Bolivia, Olivier Fontan, ha publicado este lunes un mensaje en su cuenta de Facebook para hacer conocer su molestia por el servicio que recibió de la empresa estatal Boliviana de Aviación, a la que señala por cometer "desprecio total por el cliente", debido a que los pasajeros de un vuelo a Santa Cruz tuvieron que esperar más de 24 horas para recoger el equipaje, sin explicación ni disculpa.

Este es el testimonio del diplomático.

Breve relato de un domingo con la aerolínea BoA.

1. Vuelo comprado y programado para las 9 de la mañana. Sin embargo, al hacer el check-in el día anterior, descubrimos que el vuelo de las 9 ya no existe. La salida será a las 11. La empresa nunca informó ni avisó. Desprecio total hacia el cliente.

2. Salida el domingo. Pocos vuelos, aeropuerto muy tranquilo. Pero sorpresa a la llegada: ningún pasajero -ninguno- recibe su equipaje. Ninguna -ninguna- maleta fue cargada en el avión a la salida de La Paz. Alucinación colectiva.

3. Todo el avión hace fila para registrar sus datos, con dos personas a cargo del vuelo. Todos están tranquilos, o resignados, pero esto lleva un tiempo. Nos aseguran que el equipaje viajará en el próximo vuelo y será entregado a primera hora de la noche. «Estén disponibles entre las 20:00 y las 21:00».

4. 23:00: «Qué pena, señor, su maleta todavía está en La Paz». Supuestamente llegará mañana en el vuelo de las 7:00, se la entregarán a las 8:00.

5. Al día siguiente, 11:00, finalmente entregan las maletas. 24 horas perdidas, agenda desorganizada, por irresponsabilidad, incompetencia. ¿O tal vez, a este nivel de competencia, sabotaje?

Y, por supuesto, ni explicación ni disculpa.

La publicación de este mensaje coincide con el juramento del nuevo gerente general de BoA, Eduardo Valdivia, quien asumió hoy el cargo.

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