Marcha de Yahuasi está en El Alto y alista su entrada a La Paz

La marcha liderada por el excandidato de NGP a gobernador de La Paz, René Yahuasi, ingresó este lunes a la ciudad de El Alto luego de seis días de recorrido desde el municipio de Puerto Acosta.

La movilización ingresará este martes a La Paz con demandas de respeto a la democracia y otras exigencias al Órgano Ejecutivo.

“Esta es la marcha del pueblo. Esta es la marcha sin ningún tipo de financiamiento. (...) No estamos defendiendo a una persona. (…) Me han desplazado de la palestra política, pero aun así estamos acá”, afirmó Yahuasi durante su ingreso a la zona San Roque, donde fue recibido por algunas personas que le entregaron coca, pasankalla y hasta una caja de petardos.

Pese al revés judicial sufrido el jueves de la semana pasada, cuando una Sala Constitucional que le negó el amparo contra el Tribunal Supremo Electoral y ratificó la proclamación de Luis Revilla como gobernador electo, descartando la realización de una segunda vuelta en el departamento, el excandidato continúa con la caminata con el principal pedido de respeto a la democracia.

La movilización se originó tras la suspensión de la segunda vuelta electoral, lo que –según los manifestantes– vulnera el voto ciudadano. En ese marco, exigen garantías para el respeto a la democracia y ampliaron el repertorio de sus reclamos.

Ahora, los movilizados rechazan la Ley 1720, que permite a los titulares de pequeñas propiedades rurales tramitar su conversión en medianas, si así lo desean. También piden soluciones a la crisis de combustibles, además de expresar preocupación por el incremento de la canasta familiar.

Asimismo, manifestaron su rechazo a una eventual futura ley “antibloqueos” y exigieron respeto a la libertad de expresión, tras las denuncias del medio DTV sobre un presunto ataque a sus cuentas en redes sociales.

Yahuasi convocó a la población a sumarse a la protesta y llamó a la unidad frente a lo que considera “atropellos” a nivel nacional.