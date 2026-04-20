Marcha de Yahuasi está en El Alto y alista su entrada a La Paz

País
ERBOL
Publicado el 20/04/2026 a las 22h47
ESCUCHA LA NOTICIA

La marcha liderada por el excandidato de NGP a gobernador de La Paz, René Yahuasi, ingresó este lunes a la ciudad de El Alto luego de seis días de recorrido desde el municipio de Puerto Acosta.

La movilización ingresará este martes a La Paz con demandas de respeto a la democracia y otras exigencias al Órgano Ejecutivo.

“Esta es la marcha del pueblo. Esta es la marcha sin ningún tipo de financiamiento. (...) No estamos defendiendo a una persona. (…) Me han desplazado de la palestra política, pero aun así estamos acá”, afirmó Yahuasi durante su ingreso a la zona San Roque, donde fue recibido por algunas personas que le entregaron coca, pasankalla y hasta una caja de petardos.

Pese al revés judicial sufrido el jueves de la semana pasada, cuando una Sala Constitucional que le negó el amparo contra el Tribunal Supremo Electoral y ratificó la proclamación de Luis Revilla como gobernador electo, descartando la realización de una segunda vuelta en el departamento, el excandidato continúa con la caminata con el principal pedido de respeto a la democracia.

La movilización se originó tras la suspensión de la segunda vuelta electoral, lo que –según los manifestantes– vulnera el voto ciudadano. En ese marco, exigen garantías para el respeto a la democracia y ampliaron el repertorio de sus reclamos.

Ahora, los movilizados rechazan la Ley 1720, que permite a los titulares de pequeñas propiedades rurales tramitar su conversión en medianas, si así lo desean. También piden soluciones a la crisis de combustibles, además de expresar preocupación por el incremento de la canasta familiar.

Asimismo, manifestaron su rechazo a una eventual futura ley “antibloqueos” y exigieron respeto a la libertad de expresión, tras las denuncias del medio DTV sobre un presunto ataque a sus cuentas en redes sociales.

Yahuasi convocó a la población a sumarse a la protesta y llamó a la unidad frente a lo que considera “atropellos” a nivel nacional.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Fallece Luis Brandoni, actor esencial del teatro, el cine y la televisión argentinos
2
Escándalo en la TV: vinculan la salida de Gley Salazar con presunto maltrato laboral y surgen nuevas acusaciones
3
La universidad pública de La Paz guarda un pedazo de la Luna
4
Fiscalía acusa formalmente al exministro Siles
5
La universidad pública de La Paz guarda un pedazo de la Luna

Más en País

20/04/2026
Tuto pide acelerar el ritmo de las nuevas leyes
El expresidente plantea también una reforma parcial de la Constitución Política del Estado para atraer inversiones.
Ver más
20/04/2026
El embajador de Francia en Bolivia relata el drama que sufre con BoA: “Desprecio total al cliente”
El embajador de Francia en Bolivia, Olivier Fontan, ha publicado este lunes un mensaje en su cuenta de Facebook para hacer conocer su molestia por el servicio...
Ver más
La directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, informó a Urgente.bo que al menos 35 mujeres fueron electas como autoridades en las elecciones subnacionales y se impusieron al acoso y la...
Ver más
20/04/2026
Más de 35 mujeres logran cargos, pese al acoso político en las elecciones subnacionales
Tras seis días de movilización, el excandidato a la Gobernación de La Paz, René Yahuasi, pidió a la población que se una a "la marcha por la democracia" en su llegada a la ciudad este martes....
Ver más
20/04/2026
Yahuasi tiene siete demandas y pide a la población unirse a su marcha: "muchos lo dejaron por salud"
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, respondió a las críticas emanadas por el exjefe de Estado, Evo Morales, respecto a lo sucedido con la candidatura a la gobernación...
Ver más
20/04/2026
Presidente del TSE considera que Evo "debería pedir disculpas" por la Ley Electoral que dejó
El ministro de Obras Públicas y Servicios, Mauricio Zamora, posesionó este lunes de a Eduardo Valdivia como nuevo gerente general de Boliviana de Aviación (BoA).
Ver más
20/04/2026
Eduardo Valdivia es posesionado como gerente de BoA: "Podemos dejar de ser una carga para el Estado"
En Portada
20/04/2026 País
Banco Mundial plantea cuatro ejes al Gobierno boliviano para la transformación educativa con calidad
En una visita a Bolivia, el exministro de Educación del Perú y actual director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Jaime...
vista
20/04/2026 Economía
Enfrentamiento entre cooperativistas y jukus deja un fallecido en Potosí
Un enfrentamiento entre cooperativistas mineros y presuntos “jukus” (ladrones de mineral) dejó como saldo el domingo una persona fallecida y varios heridos en...
vista
20/04/2026 Seguridad
Policía impide intento de avasallamiento de tierras en Apote
Hubo enfrentamientos entre policías y un grupo numeroso de personas, 34 de ellas fueron aprehendidas y hay un herido de bala.
vista
20/04/2026 Seguridad
Sokol recuerda historial disciplinario de Lara y desmiente acusaciones contra la Policía
El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, puso en duda la credibilidad del vicepresidente Edmand Lara al recordar su historial disciplinario y su baja...
vista
20/04/2026 Seguridad
Fiscalía acusa formalmente al exministro Siles
César Siles fue nombrado Procurador General del Estado y luego Ministro de Justicia por Luis Arce, en este último cargo se involucró en una trama para...
vista
20/04/2026 País
Yahuasi tiene siete demandas y pide a la población unirse a su marcha: "muchos lo dejaron por salud"
Tras seis días de movilización, el excandidato a la Gobernación de La Paz, René Yahuasi, pidió a la población que se una a "la marcha por la democracia" en su...
vista
Actualidad
Hubo enfrentamientos entre policías y un grupo numeroso de personas, 34 de ellas fueron aprehendidas y hay un herido de...
Ver más
20/04/2026 Seguridad
Policía impide intento de avasallamiento de tierras en Apote
“Esta es la movilización del pueblo, no estamos defendiendo a una persona”, asegura el excandidato a gobernador que...
Ver más
20/04/2026 País
Marcha de Yahuasi está en El Alto y alista su entrada a La Paz
El expresidente plantea también una reforma parcial de la Constitución Política del Estado para atraer inversiones.
Ver más
20/04/2026 País
Tuto pide acelerar el ritmo de las nuevas leyes
“Las declaraciones emitidas responden a afirmaciones sin sustento y (...) las acciones asumidas por el vicepresidente...
Ver más
20/04/2026 Seguridad
Vicepresidencia responde a declaraciones de Sokol sobre Lara
Deportes
El atleta boliviano Diego Yafer Quespia Aguilar, oriundo del municipio de Torotoro (Potosí), cumplió una destacada...
Ver más
19/04/2026 Multideportivo
Samaipata: el boliviano Diego Quespia se mete en entre los 10 mejores de Sudamérica en su debut internacional
Hugo Dellien se consagró campeón del Bolivia Open y se convierte en el primer boliviano en ganar el título de singles...
Ver más
19/04/2026 Tenis
Hugo Dellien, el primer tenista boliviano en conquistar el torneo Bolivia Open
La lucha de Wilstermann por hacer respetar sus derechos continúa y va por buen camino, según afirmó Yuri Gil,...
Ver más
19/04/2026 Fútbol
Yuri Gil: “si el fallo sale a favor de Wilster habrá serias consecuencias”
El tenista Hugo Dellien se coronó campeón del Bolivia Open por primera vez en su carrera tras vencer en la gran final...
Ver más
18/04/2026 Tenis
Hugo Dellien vence a Prado y se corona campeón del Bolivia Open 2026
Tendencias
El espectacular éxito de la misión Artemis II de la NASA ahora ha preparado el escenario para el regreso de los Estados...
Ver más
19/04/2026 Tecnología
Audaz plan de la NASA: una base lunar con energía nuclear
Doble Click
Luis Brandoni, fallecido este lunes a los 86 años, siguió trabajando hasta el último momento y deja una trayectoria de...
Ver más
20/04/2026 Cultura
Fallece Luis Brandoni, actor esencial del teatro, el cine y la televisión argentinos
El tráiler de Michael, la esperada película biográfica sobre Michael Jackson, se estrenó recientemente y ya hizo...
Ver más
19/04/2026 Cine
Fiebre por Michael Jackson revive con su esperada película
En la primera frase aparece la idea de conseguir un jeep, no un vehículo convencional, sino un instrumento de viaje,...
Ver más
19/04/2026 Cultura
Los tejedores de la noche
La reconocida actriz francesa Nathalie Baye falleció este sábado a los 77 años en su domicilio en París, según informó...
Ver más
18/04/2026 Cine
Fallece la actriz Nathalie Baye, ícono del cine francés