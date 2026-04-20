Más de 35 mujeres logran cargos, pese al acoso político en las elecciones subnacionales

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URGENTEBO
Publicado el 20/04/2026 a las 14h35
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La directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, informó a Urgente.bo que al menos 35 mujeres fueron electas como autoridades en las elecciones subnacionales y se impusieron al acoso y la violencia política.

Sánchez detalló que dos mujeres fueron electas gobernadoras en Pando y Tarija, mientras que 33 fueron obtuvieron Alcaldías en distintos municipios de Bolivia. Asimismo, indicó que en Santa Cruz eligieron a la vicegobernadora, Paola Aguirre.

Sin embargo, a pesar de estos resultados la representación femenina sigue siendo reducida, aseveró la directora. "Son treinta y tres alcaldesas electas frente a los trescientos treinta y cinco municipios, casi casi el diez por ciento", precisó y subrayó que aún no se alcanza la paridad en "espacios clave" de toma de decisiones.

Por su parte, la analista política Susana Bejarano indicó que si bien hay un avance en las elecciones de autoridades; aún hay la sospecha de un "tutelaje" por detrás de las mujeres candidatas. En esa línea, señaló que este progreso se debe más a los avances "casi obligatorios" de la norma, que de la sociedad.

" Habiendo normas y toda esa cuestión, la guerra sucia está expulsando a muchísimas mujeres del sistema político. Y eso me parece que va en decrecimiento de los avances de género", aseveró la analista.

Esta es la tercera vez que Bolivia elige gobernadores; no obstante, la primera vez que hay dos mujeres en condición de gobernadoras en primer puesto, según Bejarano, "estamos en una lucha que avanza, pero avanza demasiado lento, y que más bien hay que analizar cuáles son las trabas que se están poniendo para ese avance", añadió.

La analista afirmó que no está segura de que estemos ante una sociedad que se esté abriendo a la participación de mujeres, sino más bien que es una sociedad que está cortando la participación de mujeres en distintos ámbitos públicos.

En ese sentido, Sánchez remarcó que no hubo una sola candidata que no haya sido víctima de acoso política en algún momento de la campaña electoral. Reveló que se identificaron 9.021 comentarios hostiles en redes sociales dirigidos a mujeres candidatas, de los cuales cuatro de cada diez contenían mensajes de odio o discriminación, muchos de ellos centrados en su apariencia o cuestionando sus capacidades.

"Se sexualiza también en las redes, se critica en cómo se ven, qué deberían hacer o no, y se desvaloriza la representación de las mujeres en estos espacios", denunció la directora.

Asimismo, alertó que las mujeres autoridades enfrentarán más desafíos que los hombres. "Van a estar persistentemente bajo la lupa (...) se les va a estar tomando examen por el hecho de ser mujeres", indicó.

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