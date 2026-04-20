Yahuasi tiene siete demandas y pide a la población unirse a su marcha: "muchos lo dejaron por salud"

Tras seis días de movilización, el excandidato a la Gobernación de La Paz, René Yahuasi, pidió a la población que se una a "la marcha por la democracia" en su llegada a la ciudad este martes. Igualmente, cuestionó a Revilla y afirmó que, si fuera el, ya hubiera renunciado.

Yahuasi aseguró que este martes ingresarán a la ciudad de La Paz, tras una noche de descanso en El Alto. Afirmó que en la marcha se encuentran aproximadamente 200 personas ya que muchos se retiraron por diversos factores de salud, e invita a la población a unirse al pedido en su llegada a la sede de gobierno.

"Quiero aprovechar de invitar a toda la población. Yo quisiera tocar sus corazones. Es momento de unirnos entre nosotros. Lastimosamente aquí en el departamento de La Paz nos hemos acostumbrado a mirar lejos, y cuando las cosas se empeoran tenemos que accionar", señaló Yahuasi para Urgente.bo.

Aseguró que son más de siete "demandas sociales" en la marcha, entre ellos la defensa a las tierras, por lo que piden la abrogación de la ley 157; solución inmediata al tema de la gasolina; libertad de expresión en los medios que están siendo "coartados"; defensa a los recursos naturales; y rechazo a la ley antibloqueo.

Por otra parte, aseguró que no tiene nada en contra del gobernador electo Luis Revilla, pero cuestionó sus decisiones aseverando que, si él estuviera en su situación, hubiera renunciado para ir a nuevas elecciones.

"Yo siendo él hubiera renunciado y hubiéramos ido a nuevas elecciones, y así hubiéramos rescatado la democracia. Pero cuando ya existen tratos de por medio, obviamente uno no va a querer dejar. Si es patriota y tiene valor civil, bueno, debería cooperar para devolver la democracia", remarcó el excandidato.

Manifestó que este lunes se encuentran marchando en Vilaque y que, hasta horas de la noche, llegarán a El Alto para descansar. Posteriormente continuarán con la marcha, que llegará el día martes a la ciudad de La Paz y entregará un pliego petitorio al Gobierno.



