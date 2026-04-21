En el Día Internacional de las Mujeres en la Industria, Canciller propone una agenda inclusiva

El canciller Fernando Aramayo destacó la presencia de las mujeres en empresas e industrias y señaló que aún existen gremios en los que no participan, por lo que propuso impulsar una agenda con enfoque inclusivo, en el marco de Día Internacional de las Mujeres en la Industria, que se celebra por primera vez.

Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Productivo, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Cámara Nacional de Industrias conmemoraron este martes en la ciudad de La Paz el Día Internacional de las Mujeres en la Industria.

En la oportunidad, Aramayo destacó que el país tiene mujeres liderando empresas e industrias.

Sin embargo, "creo que hay todavía espacios fundamentales, hay gremios en los que no tenemos todavía liderazgo de las mujeres, es algo que tenemos que trabajar de manera conjunta", añadió.

En ese sentido, planteó trabajar de manera conjunta en una agenda con enfoque inclusivo.

"Debemos ponernos como un derrotero el continuar impulsando de manera mucho más decidida una agenda orientada a la diversificación económica, al fortalecimiento tecnológico, a la agregación de valor, a la generación de oportunidades productivas con enfoque inclusivo", dijo la autoridad.

Mencionó que esta cartera de Estado recientemente aprobó una norma que amplía a la participación del sector privado la conformación del "Consejo de promoción del comercio exterior" e instó a la participación de las mujeres.

El Día Internacional de las Mujeres en la Industria se celebra por primera vez el 21 de abril de 2026. Esta nueva efeméride, impulsada por la ONUDI, busca reconocer el papel fundamental de las mujeres en la transformación industrial, el desarrollo económico y fomentar un sector más inclusivo y sostenible.