Gobierno denuncia daño económico de Bs 18,5 millones en BoA por viajes a Cuba y denuncia a seis exautoridades

El Gobierno denunció este martes que se detectó un daño económico de 18,5 millones de dólares en Boliviana de Aviación (BoA) por sus rutas habilitadas hacia La Habana, capital de Cuba.

En conferencia de prensa, el viceministro de Transparencia, Yamil García, explicó que los costos de vuelo para ir a la capital cubana superaban los ingresos generados por esos viajes. Señaló que un avión con la capacidad de más de 160 pasajeros se trasladaba con menos de 50, lo que generaba pérdidas a la empresa estatal.

Según sus datos, por ese factor hubo un daño económico de 14,4 millones de bolivianos. Criticó que se haya priorizado los viajes a Cuba y no a otras rutas que, dijo, se consideraban más importantes como a Bogotá (Colombia) o Córdoba (Argentina).

García, asimismo, señaló que para realizar sus operaciones y operar en Cuba debía realizar pagos en dólares en La Habana y con ese fin compró divisas del mercado paralelo y a través de intermediarios.

En ese sentido, afirmó que BoA compraba los dólares a 17,5 bolivianos y no a su precio oficial de 6,96; además, debía pagar un 10% adicional por trabajar con intermediarios.

En suma, señaló que el daño por ese factor es de 4,1 millones de bolivianos, lo que hace un daño total de 18,5 millones.

Por eso, el Viceministro anunció que se presentó denuncias penales en contra de seis exautoridades, pero señaló que no se dará a conocer los nombres de los acusados ya que, aseguró, los procesos fueron aceptados y las investigaciones dieron inicio.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, señaló que se trata de una de muchas auditorías y afirmó que se comprueba la "mala administración" que había en BoA.

Señaló que si bien hay rutas internas que puedan generar pérdidas, se debe compensar con otras rutas y con el objetivo de dar "el mejor servicio a los bolivianos", pero señaló que esta caso es complicado ya que "se generan pérdidas en el servicio de extranjeros".a