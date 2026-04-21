Lara recibe de Del Granado el Proyecto de Ley de reforma parcial de la CPE en materia de Justicia.

Tras una reunión, el vicepresidente del Estado y cabeza de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, recibió de manos del diputado Juan del Granado, presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, el proyecto de ley para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) en materia de justicia.

"El vicepresidente Edmand Lara Montaño se reunió con el diputado Juan del Granado para recibir el proyecto de ley de Reforma Parcial de la CPE en materia de Justicia. Un paso clave para fortalecer la institucionalidad y mejorar el servicio judicial para todas y todos los bolivianos", (sic), informó la Vicepresidencia a través de sus cuentas en redes sociales.

El proyecto de ley plantea cambios estructurales orientados a garantizar la independencia judicial, la transparencia y el acceso a la administración de la justicia.

Entre sus principales ejes se encuentra la asignación de un presupuesto mínimo del 3% del Presupuesto General del Estado para el Órgano Judicial y la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones con participación de instituciones de la sociedad y el Estado, además de la implementación obligatoria de la carrera judicial para el ejercicio de funciones jurisdiccionales.