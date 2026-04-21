Muere Mariano Baptista Gumicio, historiador y figura clave de la literatura boliviana

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Publicado el 21/04/2026 a las 13h16
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El historiador Mariano Baptista Gumucio falleció este martes 21 de abril en la ciudad de La Paz, al cabo de una prolongada lucha contra una enfermedad. El periodista, intelectual y académico fue uno de los bolivianos más destacados en aportar a la cultura del país y a conocer Bolivia.,

"Ha muerto Mariano Baptista Gumucio, uno de los grandes de la cultura boliviana. Por encima de su gran tarea como servidor público, su inmensa obra ha transitado por la historia, personajes olvidados, crítica educativa, ensayo. Fue un inmenso río que nos bañó de amor por Bolivia", publicó el expresidente e historiador Carlos Mesa, desde su cuenta en X.

Baptista Gumucio fue periodista y como tal dirigió el periódico Última Hora y el canal estatal.

Nació en Cochabamba en 1933 y este martes falleció a la edad de 93 añosd. Fue parte de la Academia Boliviana de la Lengua desde 1974.

Hizo estudios de primaria y secundaria en los colegios San Calixto y Bolívar de La Paz. Estudió derecho en la Universidad San Francisco Xavier de Sucre y en la Universidad Mayor de San Andrés. Realizó estudios de postgrado en el City of London College.

Fue subdirector de la Biblioteca Nacional de Sucre, secretario del Presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro (de 1953 a 1956); Ministro consejero de las embajadas de Bolivia en la Santa Sede y en Inglaterra (de 1957 a 1959); y Ministro de Educación y cultura en los gobiernos de Alfredo Ovando Candia, Walter Guevara Arze y Jaime Paz Zamora; embajador de Bolivia en Estados Unidos (de 1982 a 1985), entre otros cargos.

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