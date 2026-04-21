Senamhi emite alerta: Frente frío provocará descenso de temperaturas y lluvias en el país

País
ABI
Publicado el 21/04/2026 a las 10h52
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que a partir de este martes ingresará un frente frío al territorio nacional, fenómeno que ocasionará un descenso brusco de temperaturas y precipitaciones en distintas regiones del país.

La pronosticadora del Senamhi, Jimena Pancarta, explicó que el evento afectará principalmente al Chaco de Tarija, Chuquisaca y el Chaco de Santa Cruz, donde se prevé una caída significativa de las temperaturas. El aviso meteorológico estará vigente hasta el 23 de abril.

“El ingreso de este frente frío generará un descenso brusco de temperaturas, especialmente en las regiones del Chaco”, señaló la especialista.

Asimismo, indicó que el fenómeno estará acompañado por una línea de inestabilidad atmosférica que provocará lluvias en el trópico de Cochabamba, los Yungas y el norte del departamento de La Paz.

De acuerdo con el reporte, las precipitaciones también se extenderán en los próximos días hacia la Chiquitanía, el norte integrado de Santa Cruz, Trinidad y el departamento de Pando.

Pancarta añadió que el Senamhi se mantiene en monitoreo constante ante la probabilidad de que el miércoles se registren lluvias con mayores acumulados, por lo que no se descarta la emisión de nuevos avisos oficiales.

En cuanto al comportamiento climático en las próximas semanas, la entidad anticipó que Bolivia atraviesa un periodo de transición estacional, caracterizado por el ingreso recurrente de frentes fríos. En ese contexto, se prevé la persistencia de precipitaciones en el oriente del país, mientras que en el occidente se registrarán temperaturas bajas, incluso por debajo de los cero grados.

Recomendó a la población tomar previsiones, abrigarse adecuadamente y portar paraguas, especialmente en la sede de gobierno. También exhortó a mantenerse atentos a los reportes oficiales, debido a que las lluvias podrían generar incrementos repentinos en los niveles de ríos y cuencas.

 

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