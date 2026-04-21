Transporte pesado de Santa Cruz amenaza con movilización nacional por falta de diésel

El dirigente de Transporte Pesado de Santa Cruz, Juan Yujra, lamentó que nuevamente exista desabastecimiento de diésel en los surtidores ya que se encuentran en época de cosecha de soya por lo que temen grandes pérdidas económicas. Además, amenaza con movilizaciones.

"No hay combustible ahora, están en riesgo los camiones que están esperando, los agricultores también, y miren, esto es una mala gestión, ¿no?, ellos deberían prever esto, porque la siembra no puede esperar a que haya diésel o no", afirmó Yujra para Urgente.bo.

Aseguró que como sector transportista exigían que se levante la subvención para que dejen de existir filas en los surtidores y lamentó que ahora nuevamente tengan este problema, tomando en cuenta que ya "hay dinero para pagar el combustible"

"Seguimos en los surtidores haciendo fila. Entonces, no sabemos cuál sea la falla, anteriormente era porque no había plata, pero ahora no sé cuál será, porque ya los bolivianos han aceptado que se levante la subvención, y no tengamos que estar mendigando o peregrinando de surtidor en surtidor", manifestó el transportista.

Asimismo, advirtió que, si el tema de las filas continúa, convocarán nuevamente a bloqueos, marchas y protestas a los miembros del transporte pesado a nivel nacional y pedirán una respuesta clara a las autoridades.

"Si es que esto va a seguir así, con seguridad, que nos vamos organizar a nivel nacional y vamos a tener que salir. Nosotros realmente no queremos salir, queremos trabajar. Le pedimos a través de su medio al gobierno que nos garantice trabajar, que nos garantice el combustible, y nosotros vamos a trabajar", dijo el dirigente.



