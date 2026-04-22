Claudia Cronenbold renuncia a la presidencia de YPFB tras tres semanas de gestión

En medio de la agudización de la crisis de distribución de combustibles, Claudia Cronenbold presentó este miércoles su renuncia "irrevocable" al cargo de presidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La información fue confirmada por fuentes del Gobierno a la red UNITEL. Su salida se produce a tres semanas de haber sido posesionada.

La dimisión fue conocida a través de una carta en la que Cronenbold expone la delicada situación de la empresa estatal que, según su análisis, está "significativamente más deteriorado de lo previsto".

"El diagnóstico técnico y administrativo ha revelado un estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto (...) producto de veinte años de gestiones pasadas que comprometieron su estructura", reza parte de la misiva.

Cronenbold describió la estructura de YPFB como una "arquitectura perniciosa colmada de candados", refiriéndose al concepto de "Estado Tranca" que, según sus palabras, impidió los cambios estructurales que pretendía implementar.

Su salida de YPFB se produce en un momento en el que se ha denunciado problemas en el suministro de combustible y filas en surtidores, todo esto mientras se atienden reclamos por la gasolina desestabilizada, que ha ocasionado daños en motorizados.



