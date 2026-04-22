Espinoza: El PGE reformulado recorta gastos del Gobierno en Bs 4.100 millones

País
Redacción Central
Publicado el 22/04/2026 a las 7h49
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El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció que presentará el Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado hoy ante la Asamblea Legislativa y que contempla un recorte de Bs 4.100 millones en gasto corriente y un monto global cercano a Bs 390.000 millones.

“Estamos asignando más de 1.000 millones de bolivianos adicionales en presupuesto para salud y educación. (...) Se reducen los gastos del gobierno central en 4.100 millones de bolivianos, eso representan gastos en viáticos, pasajes, publicidad y se transfiere esa plata a la inversión social”, afirmó la autoridad, según un reporte de Erbol.

El nuevo presupuesto parte de supuestos más conservadores y fija como meta reducir el déficit fiscal al 9% del PIB, frente a niveles que podían superar el 15%, según la evaluación del Ministerio.

En cuanto a la asignación de recursos, el ministro detalló que se incrementa la inversión social con más de Bs 1.000 millones adicionales para salud y educación, además de la creación de más de 3.000 ítems en educación, más de 2.400 en salud y más de 1.500 en seguridad.

Espinoza también indicó que el proyecto será remitido junto con un proyecto de ley que busca agilizar la ejecución de recursos por parte de gobiernos subnacionales, reduciendo los tiempos de aprobación de transferencias presupuestarias de entre 15 y 45 días a plazos más cortos.

Empresas  públicas

Adicionalmente, se plantea la evaluación de empresas públicas, con un plazo de 90 días para definir su situación y proceder al cierre o liquidación de aquellas que resulten deficitarias.

“Las empresas que han sido creadas por decreto se cerrarán por decreto, las empresas que han sido creadas por ley tendrán que ser cerradas por ley, así que ahí toca el trabajo con la Asamblea”, detalló Espinoza.

La autoridad señaló que la reformulación se sustenta en una revisión técnica del presupuesto vigente y de gestiones anteriores, donde se identificaron distorsiones.

El ministro hizo el anuncio sobre el presupuesto y luego presentó la plataforma “Bolivia en tiempo real”, una herramienta digital y abierta en internet para el análisis a detalle de millones de operaciones de los anteriores gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

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