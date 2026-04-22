Segundo día de movilizaciones: Policía gasifica a maestros en la plaza Murillo

En su segundo día de movilizaciones, la Policía ha gasificado a los maestros en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz, luego de que los marchistas realizaran protestas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Los maestros piden un incremento salarial.

Los maestros fueron retirados del lugar en medio una tensión y forcejeo. Este pasado martes, los movilizados protestaron en puertas del Ministerio de Trabajo, donde también fueron gasificados.