TSE pide respetar resultado electoral y autoridades electas avanzan transición

A poco de concluir el cómputo oficial de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, exhortó ayer a los actores políticos, cívicos y sociales a respetar los resultados de los comicios, y advirtió que el Órgano Electoral defenderá “cada voto”.

“Exhortamos también a mantener el espíritu democrático que ha caracterizado este proceso”, afirmó la autoridad electoral durante la presentación oficial del cómputo en Santa Cruz.

En tanto, una vez conocidos los resultados, las autoridades electas de varias regiones ya conformaron comisiones de trabajo para las transición , tanto en alcaldías como en gobernaciones.

Trámites

El gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, llegó ayer a la Gobernación de ese departamento junto a la vicegobernadora electa Paola Aguirre para comenzar el proceso de traspaso de mando. Mañana las comisiones empezarán a trabajar en el proceso de transición gubernamental.

En Cochabamba, Pando y Potosí los procesos de transición en las gobernaciones están más avanzados porque los candidatos ganaron en primera vuelta.

Por su parte, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, anunció la conformación de 12 comisiones para llevar adelante el proceso de transición con la autoridad electa, Luis Revilla.

Informó que se reunirá mañana con Revilla.

En las gobernaciones de Tarija, Chuquisaca, Oruro y Beni también coordinan las transiciones.

Cuestionamiento

Ávila cuestionó las denuncias sin sustento sobre supuestas irregularidades y pidió responsabilidad en el manejo del discurso público.

“Les pedimos mucha responsabilidad cuando mencionan palabras que deben ser desterradas, como ‘fraude’ o ‘manipulación’, sin ningún asidero”, señaló.

En esa línea, instó a quienes formulen acusaciones a presentarlas con respaldo ante las instancias correspondientes. “Sean honestos, háblenle con la verdad a Bolivia y tengan la hidalguía de demostrar sus denuncias con pruebas fehacientes”, sostuvo.

El titular del TSE remarcó que la institución actuará en defensa del proceso electoral y de la voluntad popular expresada en las urnas.