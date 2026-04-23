Argollo califica de "momia" al nuevo ministro de Hidrocarburos y ve improvisación del Gobierno

El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, criticó la designación de Marcelo Blanco como ministro de Hidrocarburos, debido a su pasado en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

"Lastimosamente hemos visto que han sacado un ministro y lastimosamente el ministro que asume es una momia del pasado, que era ministro también de Goni, no sé qué solución le va a dar al presidente", manifestó el dirigente en contacto con ERBOL.

Argollo señaló también que la presidenta de YPFB, Claudia Cronenbold, renunció porque "seguramente ha visto lo difícil que está esta situación".

En ese marco, consideró que "el Gobierno central prácticamente improvisa, no está dando soluciones en base a sus ministros".

"El pueblo quiere soluciones de parte del Gobierno y, en este sentido, hay total dejadez y más que todo en este último tiempo está generando más dudas que luces", comentó.

Argollo señaló que "el pueblo ya está caliente" y "seguramente en su momento va a reaccionar". Responsabilizó al Gobierno de esta situación.

También expresó preocupación por la respuesta del Gobierno al pliego petitorio de la COB. "Hay una total falta de interés de solucionar los problemas en el país y va a ser entera responsabilidad del Gobierno central lo que pueda pasar de hoy en adelante", indicó.

Según Argollo, el Gobierno respondió de manera negativa al 80% del pliego y fue ambiguo en el restante 20%. Anuncia que en un ampliado los trabajadores tomarán decisiones al respecto.



