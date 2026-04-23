Hay 15 empresas públicas en "quiebra técnica" y con una pérdida millonaria, según OFEP

El director ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, informó que hay 15 empresas públicas en el país están en "quiebra técnica".

Camacho explicó que hay 67 empresas públicas bolivianas, de las cuales la mayoría opera "con pérdidas permanentes, insuficiente generación de ingresos propios y creciente dependencia de deuda. Hoy ya tenemos 15 empresas con quiebra técnica", aseveró el director.

En ese sentido, indicó que estas empresas acumulan una pérdida de Bs 2.655 millones y un patrimonio negativo de Bs 1.901 millones. Asimismo, señaló son más de Bs 73 mil millones en créditos "dilapidados durante 20 años, por empresas que no producen, por empresas que no tienen, que no generan valor", sostuvo la autoridad.

En esa línea, Camacho dijo que esos recursos que pudieron usarse para hospitales y escuelas con tecnología de última generación, así como para carreteras que conecten a los productores con los mercados. De igual forma, mencionó que con ese dinero pudo haberse creado un fondo soberano para proteger a Bolivia de la crisis de los precios.