El Legislativo alista interpelación a Oviedo, Medinaceli, Zamora y Espinoza

Los ministros Mauricio Medinaceli, Marco Antonio Oviedo, José Gabriel Espinoza y Mauricio Zamora, de las carteras de Hidrocarburos, Gobierno, Economía y Obras Públicas, respectivamente, se encuentran en el ojo de la tormenta y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) busca su interpelación.

Medinaceli ya fue interpelado entre el 8 y el 10 de abril por la compra de petróleo con sobreprecio. Sin embargo, el Órgano Legislativo no encontró consensos de dos tercios entre los parlamentarios presentes en la sesión plenaria de inicios de mes, por lo que no se logró la censura de la autoridad del Ejecutivo.

Medinaceli es también increpado por la adquisición de gasolina de mala calidad, que generó afectaciones a miles de automóviles en todo el país. Fue el primer ministro del gobierno de Rodrigo Paz en ser interpelado, y su citación a la Asamblea se dio tras tres años sin que se lograra la interpelación de autoridades del gabinete de ministros, según reporte de Visión 360.

Oviedo

La alianza Libre, en el Legislativo, pidió la interpelación de Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, por el denominado caso maletas. La senadora de Libre, Tomasa Yarhui, sostuvo que hay muchos datos que no han sido esclarecidos.

La semana anterior indicó que, en esta interpelación, se espera que Oviedo “hable con la verdad” y aclare lo ocurrido con más de 30 maletas que llegaron al Aeropuerto Internacional de Viru Viru sin haber declarado su carga.

Dos ministros

Los ministros de Economía y de Obras Públicas, José Gabriel Espinoza y Mauricio Zamora, respectivamente, están en el ojo de la tormenta por el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana, siniestrado con más de 17 millones de billetes de cortes bajos de la serie B (Bs 10, Bs 20 y Bs 50).

La interpelación contra Zamora, ministro de Obras Públicas, será el 29 de abril y está relacionada con el accidente aéreo ocurrido en la ciudad de El Alto el 27 de febrero, donde 23 personas perdieron la vida y más de 25 resultaron heridas.

“Hay una interpelación que está planteada para el día 29 de abril, para el ministro de Obras Públicas (Mauricio Zamora)”, anunció el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila.