Oposición pide solución sobre carburantes antes de la reingeniería en YPFB anunciada por Paz

En pasadas horas, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, sostuvo que es necesario cambiar el rol de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Desde Unidad, aseguran que, inicialmente se debe resolver el problema de los carburantes.

"Es urgente hacer una reingeniería total en YPFB, pero partiendo de lo que está en la constitución a las nuevas realidades que vive el contexto internacional y que vive Bolivia después de este desastre de 20 malos años del MAS", sostuvo el diputado Carlos Alarcón a Urgente.bo.

Dijo que se trata de un objetivo a mediano y largo plazo y que se necesita con urgencia resolver la crisis del combustible, con medidas urgentes del caso para que YPFB cumpla, por ahora, su rol de comercializador de gasolina.

"El hecho de atender una agenda de mediano y largo plazo, que además requiere cambio a la constitución, reforma parcial no elimina la urgencia porque no está claro sui está superada la gasolina de mala calidad (...) esto no nos puede hacer desatender la agenda de urgencia", expuso.

Por su parte, la senadora de Libre, Elena Pachacute, sostuvo que, más que cambiar el rol de YPFB, es urgente una ley de hidrocarburos para cambiar la estructura de la estatal. Además, para ella, el cambio de las autoridades en el Ministerio de Hidrocarburos muestra una profunda crisis en YPFB y una inestabilidad del Gobierno.

"Este gobierno está cambiando de autoridades constantemente, esto devela que hay una crisis profunda de YPFB. Es momento que nos digan la verdad, en qué condiciones lo han dejado los presidentes", expuso.

Asimismo, mencionó que ahora es un momento clave para que el Gobierno demuestre quiénes son los responsables de la mala calidad de la gasolina y de la falta de diésel.



