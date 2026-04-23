Transportistas de la línea Aasana bloquean el puente Huayculi en rechazo a ampliación de rutas

La línea de transporte Aasana instaló un bloqueo en el sector del puente Huayculi como medida de presión ante el Concejo Municipal de Quillacollo. Los movilizados exigen que no se apruebe la ampliación de rutas solicitada por la línea Cotapachi.

Según los representantes de Aasana, la posible extensión de líneas afectaría directamente su fuente laboral, generando una sobreposición de rutas y una disminución en sus ingresos. Por este motivo, decidieron asumir medidas de hecho hasta ser escuchados por las autoridades municipales.

El bloqueo ha generado perjuicios en la circulación vehicular, afectando a cientos de ciudadanos que transitan por esta importante vía. Los transportistas advirtieron que mantendrán la medida mientras no exista un pronunciamiento oficial del Concejo Municipal que atienda su demanda.

Por su parte, vecinos y conductores expresaron su molestia por la interrupción del tránsito, pidiendo a las autoridades buscar una solución pronta para evitar mayores inconvenientes.

Se espera que en las próximas horas se instale una mesa de diálogo entre las partes involucradas para resolver el conflicto.