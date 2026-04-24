Al menos cinco sectores exigen atención del Gobierno y anuncian tomar medidas

La demanda de aumento salarial, la mala calidad de gasolina, la ley 1720 y la exigencia al Gobierno para cumplir compromisos son algunas de la causas que están generando marchas y amenazas de movilizaciones por parte de varios sectores sociales en el país.

Entre estos sectores está la Central Obrera Boliviana (COB) que rechaza la negativa del Gobierno a su pedido de aumento salarial del 20%; el Magisterio Urbano exige cumplir un pliego de demandas; el transporte libre que advierte con movilizaciones si no se soluciona la crisis de los combustibles, los mineros Cooperativistas y los campesinos de Pando, además de otros sectores.

Magisterio

Tras la represión policial del pasado martes, el Magisterio Urbano de La Paz advirtió empezar con una escalada en medidas de presión y aseguró continuarán con las protestas en las calles.

Dirigentes del magisterio anunciaron también que el próximo lunes empezarán un marcha desde Patacamaya con destino a la sede de Gobierno, la cual concluirá en un cabildo el 1 de Mayo.

Gerardo Bustamante, secretario ejecutivo del magisterio paceño, denunció que las movilizaciones del sector han sido respondidas con represión policial.

La COB

La COB anunció ayer medidas de presión tras la respuesta negativa del Gobierno al pliego petitorio de los trabajadores.

La principal demanda de los trabajadores es el pedido de incremento salarial al básico y mínimo del 20 %.

Ante esta decisión,la organización de los trabajadores anunció la convocatoria, para los próximos días, “a un ampliado de emergencia para definir las medidas de presión y acciones a asumir”.

Transporte libre

El ejecutivo nacional del Transporte Libre, Jhonny Valdivia, advirtió ayer que se viene una convulsión el próximo mes de parte de su sector, porque ya no se pueden aguantar los problemas de la gasolina de mala calidad .

“Esperemos que esta autoridad (el nuevo ministro de Hidrocarburos) mueva lo más rápido posible, porque pasando ya el 1 de mayo, creo que se viene una convulsión social del sector de transporte porque ya no se puede aguantar más”, afirmó.

Fencomin

Afiliados a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) rompieron ayer el diálogo con el Gobierno tras la inasistencia del presidente Rodrigo Paz a la reunión.

“Que se atengan a las consecuencias”, advirtió el ejecutivo de Fencomin, Richard Caricari.

Caricari informó que Fencomin y sus federaciones determinaron declararse en estado de emergencia y que las decisiones serán asumidas en sus asambleas. No descartó movilizaciones.