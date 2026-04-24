Bolivia y Chile abren agenda sobre economía, seguridad y otros temas

Tras un primer encuentro en la frontera Chungará-Tambo Quemado, ayer los cancilleres de Bolivia, Fernando Aramayo, y de Chile, Francisco Pérez Mackenna, se trasladaron en vehículo a la ciudad de La Paz. Pasadas las 14:00, iniciaron en la Cancillería la reunión oficial, que tiene agendada una serie de temas de interés bilateral.

La agenda incluye temas de integración económica integral, inversiones y turismo; integración física, conectividad y logística; seguridad y crimen organizado transnacional.

También abordarán asuntos consulares y migratorios; minerales críticos y cooperación productiva; e integración cultural y académica.

Pérez Mackenna llegó a la Cancillería acompañado del cónsul Fernando Velasco y de la comitiva oficial que lo acompaña. Fue recibido por Aramayo, quien impulsa el acercamiento bilateral sobre la base del pragmatismo en las relaciones internacionales, definido por el presidente Rodrigo Paz ni bien asumió el poder.

“Lo que importa es el futuro y el progreso”, aseguró en la frontera el canciller chileno, mientras su par boliviano afirmó que la cita marca un hito importante en el objetivo futuro de restablecer relaciones diplomáticas.

“Tenemos historia, no se pueden negar los intereses de los pueblos ni los mandatos que tenemos, pero nos asiste una responsabilidad histórica, que es construir futuro. No se puede construir futuro anclado en el pasado”, afirmó Aramayo.

Las relaciones bilaterales estuvieron marcadas históricamente por la demanda marítima boliviana, sobre todo durante los años en que se extendieron las demandas por el mar y el Silala en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Diálogo directo

Mientras tanto, la Cancillería boliviana da cuenta de que “este encuentro reafirma la voluntad de ambos Estados de sostener un diálogo directo, franco y constructivo, orientado al tratamiento de asuntos de interés común vinculados a la relación bilateral, la integración y la gestión fronteriza”.

El canciller chileno también tiene previsto cumplir hoy una agenda en Santa Cruz. También están en su agenda encuentros empresariales.

Salida al mar

Tras asumir la presidencia en noviembre de 2025, Rodrigo Paz priorizó el acercamiento a Chile, aunque dejó en claro que no renunciará al anhelo de los bolivianos de recuperar la salida al mar.