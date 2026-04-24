Dictan detención domiciliaria para Huarachi por el caso coimas

La justicia determinó la detención domiciliaria sin salida laboral para el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, tras una audiencia de cesación a la detención preventiva dentro del caso coimas.

"El juez determinó la cesación a la detención preventiva, favoreciéndolo con detención domiciliaria que deberá cumplir en Oruro", informó el abogado Abel Loma a ERBOL.

La defensa afirmó que la decisión se asumió pese a la oposición del Ministerio Público, el Viceministerio de Transparencia y la parte denunciante, que observaron la documentación presentada para desvirtuar riesgos de fuga y obstaculización.

Agregó que llama la atención que el juez no haya fijado una fianza entre las medidas cautelares y que, además, Huarachi estaría con un supuesto periodo de vacaciones en la Empresa Minera Huanuni, lo que consideran inconsistente tras varios meses de detención preventiva.

Asimismo, observó que Mario Argollo, actual ejecutivo de la COB, presentó un memorial a título personal, sin membrete institucional, que habría favorecido a Huarachi. El documento señala que el exdirigente ya no tendría relación con la entidad ni acceso a información desde octubre del año pasado.

Según Loma, las medidas cautelares incluyen arraigo, presentación semanal ante el Ministerio Público y tres garantes personales, además de un plazo de 15 días para su cumplimiento.

Huarachi fue enviado en noviembre a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por seis meses, luego de que la Fiscalía detectara depósitos en sus cuentas que no habrían sido justificados.

El exdirigente es investigado por uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito en el caso denominado "coimas millonarias" del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.