Paz y gobernadores acuerdan que el 50/50 potencie el recurso humano para el desarrollo del país

Después del mediodía de este viernes, concluyó el primer encuentro de los gobernadores electos con el presidente Rodrigo Paz. En esta reunión, según el primer mandatario, se abordó el 50/50 no solo como una distribución de recursos, sino como la construcción del recurso humano 'para el desarrollo del país'.

"También compartimos la profundización de las autonomías y hablamos del 50/50 como un punto de inicio, no solo para repartir recursos, no solo para generar una mera actuación, un acuerdo fiscal, sino para construir ese boliviano que tiene que ser el recurso humano que potencie el desarrollo de la patria", sostuvo el Presidente tras la culminación de la reunión.

En esa línea, la autoridad aseguró que sin salud, sin educación y una serie de necesidades de los jóvenes, no habrá competitividad, de ahí que no solo se trata de recursos económicos, sino de "una visión global de acabar con un estado tranca".

Asimismo, subrayó que, en la mesa de diálogo, la principal filiación no fue la partidaria, sino las soluciones por Bolivia y de forma conjunta. "Todos entendieron que es un momento difícil, explicaron sus razones departamentales y también la voluntad de buscar esas soluciones, pero además no soluciones cortas, sino de mediano a largo plazo".

Paz mencionó que, en esta reunión, todos coincidieron en que se necesita construir nuevas normas para que la inversión en las regiones. "Ha sido un encuentro extraordinario, con vocación democrática, con vocación de proponer, de representar sus exigencias, pero también con soluciones".