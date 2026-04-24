El presidente Paz y los gobernadores electos tienen un primer acercamiento

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, sostendrá este viernes su primera reunión con los nueve gobernadores electos del país, en la Casa Grande del Pueblo, a partir de las 11.00, en lo que constituye el primer acercamiento formal entre el Gobierno nacional y las nuevas autoridades departamentales.

El encuentro fue convocado mediante invitación oficial tras la conclusión de las elecciones subnacionales y busca abrir un espacio de coordinación institucional de cara al inicio de las nuevas gestiones.

Entre los temas que se prevén abordar se encuentra la propuesta del modelo de distribución de recursos denominado 50/50, además del análisis de la situación financiera de las gobernaciones, varias de las cuales reportan dificultades económicas.

De acuerdo con las autoridades electas, la agenda también incluirá aspectos vinculados a regalías, acceso a financiamiento, reprogramación de deudas y ejecución de proyectos de desarrollo.

El gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, confirmó su asistencia e indicó que escuchará la propuesta del Gobierno sobre el modelo 50/50, además de plantear iniciativas como el desarrollo del hub de Viru Viru.

Desde el Beni, Jesús Egüez informó que participará en el encuentro con propuestas orientadas a fortalecer sectores productivos como la agricultura, el turismo, la energía eléctrica y las regalías.

En tanto, el gobernador electo de Cochabamba, Leonardo Loza, anunció que presentará proyectos de infraestructura y remarcó que asistirá al diálogo sin condicionamientos.

La gobernadora electa de Tarija, María René Soruco, también confirmó su presencia con el objetivo de impulsar una agenda enfocada en el desarrollo regional y la redistribución de recursos.

Por su parte, el gobernador electo de La Paz, Luis Revilla prevé plantear propuestas de desarrollo departamental y conocer los alcances del modelo planteado por el Ejecutivo.

Desde Pando, la gobernadora electa Gabriela De Paiva señaló que solicitará la implementación de la redistribución de recursos y abordará temas vinculados al sector salud.

El gobernador electo de Oruro, Edgar Sánchez adelantó que propondrá la creación de una asociación de gobernadores para coordinar una posición conjunta ante el Gobierno nacional.

En el caso de Chuquisaca, Luis Ayllón planteará la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal que garantice una distribución equitativa de recursos.El encuentro se desarrolla en un contexto en el que varias gobernaciones enfrentan limitaciones presupuestarias, por lo que se espera que la reunión permita establecer una agenda de trabajo conjunta orientada a garantizar la continuidad de la gestión pública y la ejecución de proyectos en beneficio de las regiones.