YPFB anuncia el arribo de 100 millones de litros de diésel y asegura abastecimiento

El presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, informó este viernes que se espera la llegada de 100 millones de litros de diésel hasta el martes próximo. El suministro a la demanda y sobredemanda del carburante están garantizados, dijo, por lo que se prevé que las filas se reduzcan de manera gradual.

"Tenemos dos barcos de diésel, cada barco con 50 millones de litros esperando atracar en Arica (Chile) hace tres semanas, lastimosamente las condiciones meteorológicas no han permitido", informó este viernes en contacto con Bolivia Tv.

Daroca explicó que el jueves no se logró el atraque de los barcos, por lo que se decidió que los mismos se trasladen a otro puerto para empezar a descargar el producto hasta el martes de la siguiente semana.

Tras una nominación, ya hay cisternas con diésel en camino a las plantas de hidrocarburos de El Alto y de Oruro, lo cual "va a permitir abastecer el 100% de la demanda".

"Evidentemente las colas por diésel son largas, pero una vez que llegue el combustible a las estaciones de servicio, las filas comenzarán a disminuir progresivamente, y hasta los primeros días de la próxima semana éstas serán mínimas", aseguró Daroca.

El presidente interino de la estatal petrolera indicó que se generó una sobredemanda de diésel debido a las condiciones meteorológicas favorables para las actividades agrícolas del país y la subida de los precios del petróleo a causa de la guerra en Medio Oriente.

"Esto ha generado también que muchas de las empresas que importaban su diésel para consumo propio hayan dejado de importar y se haya cargado una presión a YPFB para poder cumplir con estos volúmenes", añadió.

Precisó que esa presión generada "en un plazo muy corto ya fue absorbida por YPFB", se tomó las medidas operativas y comerciales "para proveernos de combustible".

"Tenemos ya el diésel suficiente para cubrir la demanda y la sobredemanda en el país, hemos hecho los ajustes logísticos, tenemos ya en tránsito cisternas al oriente que permiten cubrir un 120, 130, 140 por ciento de la demanda", afirmó Daroca.

Añadió que además llegaron más de 9 millones de litros de diésel mediante una nueva logística implementada a una hidrovía y ya se cuenta con almacenamiento en Gravetal, Puerto Suárez, Santa Cruz.

"Y por el lado del occidente, que también ha sufrido este incremento en la demanda, hemos tomado ya medidas operativas. Se han nominado volúmenes adicionales desde los puertos de origen: Mollendo, en Perú; Iquique y Mejillones, en Chile", agregó.