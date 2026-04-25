Presidente Paz se reunirá con gobernadores y alcaldes electos el 25 de mayo en Sucre

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, se volverá a reunir no solo con los gobernadores electos sino también con los nuevos alcaldes el próximo 25 de mayo, en Sucre, Chuquisaca.

Así lo informó el gobernador electo de Chuquisaca, Luis Ayllón, el viernes tras participar de la primera reunión en la ciudad de La Paz entre el jefe de Estado, el gabinete de ministros y los nuevos gobernadores de departamento.

«Se ha acordado que la próxima reunión va a ser en Sucre el 25 de mayo donde se les va a convocar a las gobernaciones y alcaldías», afirmó Ayllón en contacto con Bolivia Tv.

Según el gobernador chuquisaqueño, este segundo encuentro con gobernadores y primero con los alcaldes electos tiene el fin de continuar con una agenda y profundizar la propuesta del 50-50.

En la primera reunión del viernes, que se llevó a cabo en Palacio Quemado, los gobernadores electos expresaron que están de acuerdo con nuevas normas, más inversión, profundización de las autonomías y la distribución del 50-50 de los recursos en sus departamentos.