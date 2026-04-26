Bolivia “rechaza categóricamente todo acto de violencia”, dice el presidente tras hechos en Washington

País
CNN
Publicado el 26/04/2026 a las 0h07
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo este sábado que su Gobierno “rechaza categóricamente todo acto de violencia”, luego de los hechos registrados esta noche en Washington durante la Cena de Corresponsales que encabezaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según CNN en Español.

“Bolivia por constitución y por sus valores democráticos rechaza categóricamente todo acto de violencia, especialmente aquellos que atentan contra la integridad y la vida humana, venga de donde venga. Ninguna forma de violencia contra personas o instituciones puede tener cabida en una sociedad democrática”, dijo el mandatario boliviano en X.

El pronunciamiento de Paz se suma a otros en el mismo sentido emitidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la Cancillería de Perú.

 

 

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