Acribillan a tres personas en Santa Cruz y narcos emboscan a una patrulla de Umopar

Tres personas murieron violentamente el fin de semana en Santa Cruz. Dos fueron ejecutadas en los municipios fronterizos de San Matías y Puerto Villarroel. Otra fue abatida en el inicio de un rally.

La primera víctima murió el sábado tras ser atacada en un campeonato de fútbol en una quinta cercana al centro de la población de San Matías, en la frontera con Brasil, por personas que bajaron en un vehículo tipo camioneta, marca Volkswagen, de color gris, que se detuvo al llegar al campo deportivo. Además, cuatro personas resultaron heridas.

La víctima fue identificada como Douglas Queiroz, presuntamente con antecedentes de narcotráfico.

Según un primer reporte policial, el hecho ocurrió en una propiedad (quinta) ubicada en el camino a la comunidad de San Francisco, a unos 300 metros de la población de San Matías.

La segunda víctima murió en el municipio de Puerto Quijarro cuando fue interceptada por desconocidos que abrieron fuego en su contra. Su pareja también resultó herida y fue trasladada a una clínica en Corumbá, Brasil.

La fiscal Puerto Quijarro, Fabiola Paco, informó que la víctima de nacionalidad brasileña recibió varios impactos de bala y que sus restos fueron trasladados a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para la autopsia debido a que en ese municipio no se cuenta con las condiciones para realizar este procedimiento esencial para la investigación contra los responsables.

La tercera víctima murió el domingo cuando se preparaba para competir en el Rally Nueva Santa Cruz, en una pista ubicada detrás del aeropuerto de Viru Viru.

El hecho se registró en pleno desarrollo de un rally automovilístico y hasta el lugar llegaron efectivos policiales para realizar el levantamiento legal del cuerpo e iniciar las investigaciones respectivas.

Según el reporte preliminar, el piloto fue trasladado hasta la morgue de Warnes, mientras que el copiloto fue trasladado a una clínica privada de la capital cruceña, informó la red Unitel.

Testigos relataron que el piloto se prestaba a ponerse en posición de la línea de salida y fue ahí cuando lo interceptó una vagoneta, de donde descendió un sujeto que desenfundó el arma.

Un grupo de policías de Umopar fue atacado a tiros durante un operativo en Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, en una zona de difícil acceso, según informó el zar antidrogas, Ernesto Justiniano, quien reportó que los atacantes operaban en un punto de salida de droga que contaba con logística.