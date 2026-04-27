Cámara de Transporte levantar su medida de presión luego de acuerdo con YPFB

Tras una reunión, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, firmó un acuerdo con la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran), mediante el cual se anunció el levantamiento de los bloqueos que se instalaron en El Alto en horas de la mañana de este lunes.

La Cadetran demandaba terminar con el monopolio del transporte de combustible a favor de la empresa Trafigura, puesto que perjudicaba a las empresas locales que no tenían trabajo desde enero.

Tras el acuerdo, el presidente de Cadetran, Álvaro Ayllón, manifestó que su sector se encuentra satisfecho.

"Hemos observado no que no debe haber monopolios que restringen el trabajo a las empresas y siempre, como sector, vamos a coadyuvar a que el abastecimiento de combustible sea oportuno", afirmó el dirigente.

En tanto, Daroca reconoció que el transporte es un eslabón importante en la cadena de distribución y destacó que llegaron a acuerdos, que permiten mayor tranquilidad al sector.

También el presidente de YPFB invitó al transporte a realizar un esfuerzo muy grande, para traer combustible que está llegando a la terminal de Arica y otros puntos-

Ayllón confirmó que, con el acuerdo, están levantando las medidas de presión ejecutadas este lunes.