Escasez de diésel: Samuel dice que advirtió el problema estructural y fue tachado de "incómodo" por el Gobierno

Al inicio de una semana que estará marcada por distintas movilizaciones en La Paz, la mayoría exigiendo un normal abastecimiento del diésel y que se garantice la calidad de la gasolina, el empresario Samuel Doria Medina señaló que cuando asumió el Gobierno de Rodrigo Paz - en noviembre de 2025- avisó que se debía dar soluciones a los problemas estructurales del país y fue tachado de "incómodo" por las autoridades.

"Desde hace tiempo vengo diciendo que había que aprovechar la ventana de oportunidad de la llegada de un nuevo gobierno para resolver los problemas de fondo, porque de lo contrario la tranquilidad que se ganó sería amenazada. Me dijeron "incómodo"" (sic), señaló Doria Medina a través de sus cuentas en las redes sociales.

Para el empresario, aliado del Gobierno, el desabastecimiento del diésel refleja "una expresión del desorden estructural que aún perdura".

Según reporte de la Policía, la mañana de este lunes se presentan al menos cinco manifestaciones y puntos de bloqueo en La Paz.

Según la fuerza del orden, existe un punto de bloqueo y concentración, con inicio de marcha, instalado por el transporte pesado en la extranca de Senkata, en El Alto, en el ingreso a La Paz. En este sitio se registra entre 300 y 600 personas aproximadamente.

También se registran concentraciones e inicio de marchas en rutas troncales y en el centro de La Paz por parte de mineros de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

El centro de la ciudad de La Paz también será escenario de posibles marchas durante esta jornada por parte del magisterio urbano y rural. Asimismo, se registran bloqueos por las "Bartolinas" en rutas interprovinciales.

Además, se reporta una concentración y mitin de protesta en la calle Mercado de la urbe paceña, a la altura de la Alcaldía, por trabajadores de La Paz Limpia. La cantidad de manifestantes aún está por determinar.

Doria Medina, en ese sentido, expresó su deseo de que los sectores movilizados dialoguen con el Gobierno y encuentren soluciones.