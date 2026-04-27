Legisladores y obispo abogan por diálogo entre Gobierno y movilizados

Legisladores y representantes de la Iglesia católica instaron este lunes al Gobierno y a los sectores movilizados a dialogar para resolver los conflictos sociales en beneficio del país.

Los diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas y Claudia Bilbao, señalaron que existe predisposición del Gobierno para buscar consensos y atender las demandas de las organizaciones sociales, pero advirtieron que esto no debe ocurrir bajo amenazas ni presiones.

“Cualquier consenso, negociación o diálogo que sea previo a amenazas o presiones indebidas siempre va a fracasar, y eso es algo que debemos reestructurar en nuestro país”, afirmó Rojas, quien pidió a los movilizados acudir al diálogo y escuchar las explicaciones sobre los alcances de las normativas.

Bilbao resaltó que el presidente Rodrigo Paz Pereira gobierna para todos los bolivianos sin exclusión. “No estamos excluyendo a las organizaciones, nos estamos reuniendo, pero no podemos actuar por caprichos ni favorecer a una parte de la población en detrimento de la mayoría”, remarcó.

Por su parte, los legisladores de Libre, José Maldonado y José Sánchez, coincidieron en que los conflictos deben resolverse mediante el diálogo.

“El Gobierno tiene que ser más abierto al diálogo, debe escuchar a los sectores para evitar este tipo de situaciones, y los sectores también deben saber dialogar”, señaló Maldonado. Sánchez, en tanto, demandó la atención de las reivindicaciones de los movilizados.

Asimismo, el arzobispo de La Paz, Percy Galván, exhortó a autoridades y dirigentes de los sectores movilizados a generar espacios de diálogo transparentes, sin hipocresías ni intereses políticos o ideológicos, priorizando el bienestar colectivo.

“Pensemos en Bolivia, esta es nuestra patria, esta patria nos ha parido a todos nosotros. Caramba, demos pasos hacia adelante”, concluyó.

“Bolivia merece más”

En esa misma línea, el presidente Paz Pereira afirmó este lunes que el diálogo, la unidad y el trabajo conjunto son ejes fundamentales para avanzar como país, en el marco de reuniones sostenidas con diversos sectores sociales y autoridades subnacionales electas.

“Bolivia merece más. Tenemos que escuchar, trabajar juntos y avanzar como país”, afirmó el mandatario a través de sus redes sociales.

El mensaje fue acompañado de un video que resume encuentros con representantes campesinos, mineros y cuentapropistas, así como con alcaldes y gobernadores electos, en los que se priorizó la construcción de acuerdos y la coordinación institucional.

“Diálogo que construye. Sin pliegos petitorios, con planes de trabajo. No podemos darnos el gusto de estar divididos”, complementó el jefe de Estado, al enfatizar la necesidad de una dinámica orientada a resultados.