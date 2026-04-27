TSE denunció a organizaciones políticas por militancias falsas

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ERBOL
Publicado el 27/04/2026 a las 23h26
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunció ante el Ministerio Público a organizaciones políticas señaladas por la presunta inscripción irregular de militantes, tras reclamos de ciudadanos que aseguraron haber sido afiliados sin su consentimiento en distintos partidos del país.

“Hemos cumplido el compromiso que teníamos y la responsabilidad de denunciar a las organizaciones políticas en las que los ciudadanos reclamaban que han aparecido inscritos como militantes. (...) Estamos haciendo seguimiento al proceso”, afirmó el presidente del TSE, Gustavo Ávila.

Ávila explicó que el órgano electoral no tiene competencia para investigar estos hechos, como la presunta falsificación de firmas, por lo que los casos fueron remitidos a la Fiscalía, instancia encargada de determinar responsabilidades.

Según la autoridad, el TSE remitió las denuncias por afiliaciones de militantes no solo en La Paz, sino también en otros departamentos.

El presidente del TSE remarcó que será el Ministerio Público el que informe sobre los avances de las investigaciones.

El órgano electoral anunció que, tras cerrar el proceso de elecciones subnacionales, se enfocará en la actualización del padrón electoral que debe ser entregado en 2027 y en la elaboración de un proyecto de reforma a la ley del régimen electoral, junto con ajustes a normas sobre partidos políticos y el sistema electoral, el cual será socializado con distintos actores antes de ser enviado a la Asamblea Legislativa.

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