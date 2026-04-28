Bolivia suma 16 casos de infanticidio en lo que va del 2026; la mayoría en Cochabamba

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Publicado el 28/04/2026 a las 14h46
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Bolivia ya suma 16 casos de infanticidio en lo que va del 2026, la mitad de ellos ocurrió en el departamento de Cochabamba.

Según el reporte de la Fiscalía, de los 16 casos reportados en el año, 7 ocurrieron en Cochabamba. Le siguen Santa Cruz con 4 y Tarija con 2.

Entretanto, los departamentos de La Paz, Chuquisaca y Potosí suman un caso cada uno. Oruro, Pando y Beni aún no suman ese tipo de delitos.

El último caso ocurrió en el departamento de Cochabamba. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que se inició una investigación por el delito de Infanticidio seguido de un aparente Homicidio- Suicidio, luego del hallazgo de los cuerpos de Idalia F. L., de 46 años de edad, y su hijo de 10 años en un inmueble ubicado en la zona de Pucara, al sur de la ciudad.

"El día de hoy estamos siendo informados de un nuevo hecho de Infanticidio que habría ocurrido en Cochabamba, a la fecha, hay 16 víctimas en todo el país, de las cuales 7 corresponden a ese departamento. Se activó la ruta de actuación interinstitucional entre las unidades de la Policía Boliviana, la Fiscalía y el Órgano Judicial para el inicio de las investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer las circunstancias de este hecho", señaló Mariaca.

En contacto con la prensa, la Máxima Autoridad del Ministerio Público explicó que el hecho se conoció la tarde del 26 de abril de la presente gestión, a partir de la denuncia de vecinos del sector, quienes alertaron sobre la presencia de olores desagradables y proliferación de insectos en un inmueble.

Una vez en el lugar, el Equipo Multidisciplinario de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida verificó la existencia de los dos cuerpos sin vida que fueron trasladados al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se estableció que el menor de edad falleció a causa de insuficiencia respiratoria aguda, edema agudo de pulmón e intoxicación por ingesta de sustancia desconocida; mientras que la madre falleció por asfixia mecánica por sofocación.

Durante el procesamiento del lugar del hecho, personal de criminalística colectó una presunta carta póstuma y otros indicios relevantes para la investigación.

 

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