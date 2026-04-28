Copa y su pareja formalizan denuncia por robo agravado; piden reserva del caso para evitar el "morbo"

Eva Copa, alcaldesa saliente de El Alto, y su pareja, Jhonatan Figueroa, conocido como el 'Ken Boliviano', formalizaron este martes su denuncia por robo agravado tras el asalto en la casa de la autoridad. Asimismo, ambos pidieron que el caso sea manejado en reserva para evitar el "morbo".

"Se ha procedido a formular oficialmente la denuncia presentada por el delito de robo agravado, la cual justamente está siendo oficializada de manera específica por la alcaldesa Eva Copa, acompañada de su señor pareja", dijo Frank Campero, abogado de Copa.

El jurista afirmó que el caso fue solicitado para que sea manejado en reserva con el fin de evitar el "morbo" en este tema.

"Se solicitó la reserva correspondiente por todo el morbo que esto ha generado y llevado a situaciones de información que no son reales, y tener ahora una condición objetiva de la investigación como corresponde, y que el Ministerio Público y la Policía Boliviana tengan elementos para una investigación", puntualizó.

Por otro lado, Campero afirmó que el robo en la casa de Copa, que se suscitó el pasado sábado, no fue un "crimen perfecto". El abogado resaltó que los delincuentes se llevaron un router de WiFi y no así el DVR (grabador de video digital) de las cámaras de seguridad del inmueble.

"Vamos a saber quiénes son y qué hablaron; es cuestión de días u horas poder identificar a estos ciudadanos y ver quiénes son los autores materiales de esto. No hay crimen perfecto, es mejor que antes de que los agarren puedan entregarse ante el Ministerio Público. Han fallado en su intento de robar y no ser identificados", finalizó.