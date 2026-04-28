La Presidencia tiene un nuevo vocero, es José Luis Gálvez

José Luis Gálvez fue designado vocero oficial de la Presidencia del Estado, cargo desde el cual tendrá la responsabilidad de representar y comunicar las políticas y decisiones del Ejecutivo, fortaleciendo la relación del Gobierno con los medios de comunicación y la ciudadanía.

Gálvez es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Evangélica Boliviana y complementó su formación en Asbury College, en Wilmore, Kentucky. Además, cuenta con estudios de posgrado en investigación para el desarrollo, metodología operacional para la investigación y gestión de imagen, así como capacitación en administración de medios masivos.

Desde 1999 se desempeñó como investigador social, abordando temas políticos, sociales y electorales, labor que ha combinado con la docencia en diversas casas de estudios superiores del país.

Su trayectoria profesional incluye amplia experiencia en comunicación estratégica, comunicación política y manejo de crisis, lo que respalda su designación para el cargo de vocero presidencial.

La designación de José Luis Gálvez se enmarca en el interés del Gobierno por fortalecer la comunicación institucional y garantizar una relación directa y transparente con los medios y la ciudadanía.