Suben a 29 los feminicidios en Bolivia; La Paz registra la mayor cantidad de casos

Las agresiones con muerte a mujeres siguen en aumento en Bolivia. El último reporte de la Fiscalía General del Estado reporta 29 feminicidios registrados en el país; La Paz tiene la mayor cantidad de casos con 13 en lo que va del año.

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que el último feminicidio ocurrió en Cochabamba donde se encontró muerta a Elizabeth S, de 29 años, de nacionalidad peruana. El Ministerio Público inició una investigación por el delito de feminicidio.

"Se ha dispuesto el inicio de las investigaciones correspondientes para esclarecer este lamentable hecho y dar con el responsable, considerando que se trata de un delito grave que vulnera el derecho fundamental a la vida de las mujeres. La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y el Instituto de Investigaciones Forenses dieron inicio a las pericias", señaló Tejerina.

El Fiscal asignado al caso, Marcelo Villarroel, explicó que el hecho se registró la mañana del 27 de abril, cuando la víctima tuvo una discusión con su concubino, identificado como Jhonatan M. T., en su domicilio. El sujeto la agredió físicamente en presencia de sus hijos menores de edad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el agresor se habría retirado del inmueble llevándose consigo a dos de sus seis hijos.

Horas más tarde, alrededor del mediodía, el hombre se comunicó con un familiar, manifestando que "se le pasó la mano" y solicitó que acudieran al domicilio a verificar el estado de la víctima.

Durante el examen externo del cuerpo, se evidenciaron signos compatibles con asfixia mecánica, aspecto que será confirmado mediante la autopsia médico legal.

Con este hecho, la cifra de feminicidios registrados en el país asciende a 29, de los cuales 13 se registraron en La Paz, cuatro en Oruro, cuatro en Santa Cruz, tres en Cochabamba, dos en Chuquisaca, uno en Potosí, uno en Tarija y uno en Beni.

Estos datos dan cuenta de que, en los primeros cuatro meses del año, cada cuatro días muere una mujer en Bolivia.

De acuerdo con el Observatorio de Género, en 2025 el Ministerio Público registró un total de 81 casos de feminicidio en el año. Asimismo, hubo 178 tentativas de feminicidio en Bolivia.