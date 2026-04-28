Transporte deja bloqueo; maestros, marchistas y mineros se movilizan

País
Redacción Central
Publicado el 28/04/2026 a las 8h30
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Tras un acuerdo entre  la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran) y  Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ayer  los  choferes suspendieron los bloqueos en la ciudad de El Alto,  que impedían los viajes  interdepartamentales.

Sin embargo, los  conflictos con otros sectores y los anuncios de movilizaciones persisten en el país.

Hoy el sector del  Magisterio  Urbano empezará una marcha hacia la ciudad de La Paz desde Calamarca y la Central Obrera Boliviana (COB) reunirá a sus dirigentes en un ampliado para analizar medidas ante  el rechazo del Gobierno de aumento salarial.

La marcha de campesinos e indígenas de Pando que pide la abrogación de la Ley  1720 se acerca a sede de Gobierno y ya está  Caranavi .  A  esta  movilización se sumaron la  Federación Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) y otros  sectores.

En tanto, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras  (Fencomin), tras la ruptura de diálogo el pasado viernes, analiza asumir medidas de protesta.

Maestros

La Confederación Nacional de Maestros confirmó una movilización nacional que partirá hoy desde Calamarca, con la participación de sus 31 federaciones afiliadas, en demanda de cumplimiento de su pliego petitorio y soluciones estructurales al sistema educativo.

“Las federaciones están llegando del interior del país, excepto La Paz, que se va a trasladar a Calamarca”, informaron dirigentes del sector, que anticipan una masiva concentración previa al inicio de la marcha hacia la sede de gobierno.

COB

La COB tiene hoy un ampliado nacional tras la respuesta negativa del Gobierno a su principal demanda en su pliego petitorio; el incremento salarial para esta gestión.

“En este ampliado se analizará lo la respuesta del Gobierno a nuestro pliego e inmediatamente  daremos a conocer los resultados”,  dijo Mario Argollo, ejecutivo de la COB a Urgente.bo.

Marcha

El máximo dirigente de la Fstmb, Andrés Paye, dijo que  su sector  determinó unirse a la marcha indígena- campesino que partió de Pando y ya está en el norte del departamento de La Paz. “Nos estamos sumando en rechazo a esa maldita ley”, aseveró Payé en contacto con los medios.

Choferes

Finalmente, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia advirtió que no permitirá que el precio del combustible suba “ni un centavo más” y desafió al Gobierno a “medir fuerzas” si busca implementar ese tipo de medidas.

El ejecutivo de la Confederación, Lucio Gómez, recordó que el trasporte ya aceptó que se levante la subvención, pero fue enfático en señalar no permitirán un nuevo incremento en el precio del diésel y la gasolina.

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