El TSE entrega credenciales hoy a 5.400 autoridades electas

Al menos 5.400 autoridades departamentales y municipales en todo el país recibirán hoy sus credenciales, con lo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dará por concluido el proceso de las elecciones subnacionales, informó su presidente, Gustavo Ávila.

“Vamos a entregar credenciales a las autoridades electas. Hablamos de concejales, asambleístas, gobernadores, vicegobernadores, subgobernadores, corregidores y alcaldes”, señaló Ávila en contacto con medios estatales.

Cochabamba

En Cochabamba, las autoridades electas de la Gobernación y de los 47 municipios recibirán sus credenciales de manos del Tribunal Electoral Departamental (TED).

El acto se desarrollará en el Centro de Convenciones del Hotel Regina (Tiquipaya).

Por la mañana recibirán sus credenciales las autoridades municipales y por la tarde, las departamentales.

Según el cronograma del TSE, las actuales autoridades concluirán sus funciones el 3 de mayo y las nuevas asumirán sus cargos el 4 de mayo.

Quillacollo

Los 11 concejales electos en Quillacollo también recibirán sus credenciales, luego que TED definió ayer, en una figura inédita, a través de un sorteo público con bolillos la asignación del concejal después de que los candidatos de APB-Súmate, Leydi Santos (quien resultó ganadora) y de Fuerza Social, José Luis Fernández, obtuvieron un empate técnico con 4.391 votos en las Elecciones Subnacionales 2026. El TED dijo que el sorteo se llevó a cabo conforme a la normativa vigente y tras un acuerdo con las autoridades electorales y representantes de las organizaciones políticas involucradas.