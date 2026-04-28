TSE prevé entregar el nuevo Padrón Electoral y la modificación de la ley hasta 2027

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, anunció que el Órgano Electoral prevé entregar el nuevo Padrón Electoral y la modificación de la ley hasta 2027 y afirmó que estas son las "dos grandes tareas" que tiene con Bolivia.

"Cerramos este proceso electoral y empezamos nuestras dos grandes tareas, tener un nuevo padrón electoral para Bolivia y la modificación a la ley", afirmó Ávila.

Ávila explicó la actual normativa electoral "venía de más de 20 años" y fue diseñada "buscando siempre la participación de un solo partido". En ese sentido, dijo que es necesaria una reforma, como en la sustitución de candidaturas a último momento, las inhabilitaciones, la ausencia de debates obligatorios y la falta de regulación de encuestas.

"Yo creo que toda Bolivia ha entendido que esta ley ya no se la puede usar, es necesario cambiar la ley y esa es la tarea que vamos a hacer", sostuvo.

Asimismo, indicó que el TSE ya cuenta con un proyecto de ley, aunque aclaró que será socializado antes de su presentación oficial. Para ello se prevé convocar a partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, universidades, colegios de profesionales, medios de comunicación y plataformas digitales.

De igual forma, el presidente del TSE informó que la próxima semana se realizará un encuentro nacional con los nueve Tribunales Electorales Departamentales, donde comenzará la construcción y socialización de la propuesta normativa. Además, aseguró que el proceso no deberá extenderse más de 90 días.

Por otra parte, Ávila afirmó que existe desconfianza sobre el actual Padrón Electoral. "El Padrón Electoral es una herida abierta que crea muchas dudas que políticos muchas veces usan como bandera para desprestigiar el proceso", manifestó.

En esa línea, la autoridad indicó que el proyecto será presentado al Órgano Ejecutivo y al Legislativo, además de gestionar apoyo de organismos multilaterales interesados en fortalecer la democracia boliviana.

Por último, Ávila aseguró que el objetivo del TSE es entregar ambos proyectos antes de concluir su gestión. "Yo me animo a decir que hasta el 2027 vamos a entregar, vamos a batir un nuevo récord, no nos vamos a ir sin esta deuda pendiente con Bolivia", concluyó.